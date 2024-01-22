شركات الطيران تتلقى تحذيرا بضرورة فحص طراز آخر من طائرات بوينغ

أرسلت إدارة الطيران الفيدرالية إلى شركات الطيران التي تشغل طائرات بوينغ من طراز ( 737- 900 إي أر) طلبا بفحص مقابس أبواب الخروج وتطبيق مستوى أمان إضافي.

وتوصي إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية شركات الطيران بفحص نوع آخر من طائرات شركة بوينغ 737 التي تحتوي أيضًا على مقابس أبواب خروج طوارئ في منتصفها خشية من حدوث مشاكل مماثل لما حدث في رحلة خطوط ألاسكا الجوية في 5 يناير.

وقالت هيئة تنظيم الطيران الأمريكية في بيان في وقت متأخر من يوم الأحد إنها “توصي مشغلي طائرات Boeing 737-900ER بفحص أغطية أبواب الخروج للتأكد من تأمين الباب بشكل صحيح”. ولفتت إلى أن طائرة بوينغ 737-900ER هي نوع من الطائرات من الجيل الأقدم وليست جزءًا من عائلة ماكس ولكنها تتمتع بنفس تصميم قابس الباب.

وأوقفت إدارة الطيران الفيدرالية تشغيل 171 طائرة من طراز “ماكس 9” بسبب عيوب في مقابس الأبواب بعدما انفجار غلاف باب في بدن أحد طائرات “ألاسكا إيرلاينز” بعد الإقلاع خلال وقت سابق من هذا الشهر، لتفتح فجوة كبيرة سحبت بعض الأمتعة نتيجة انعدام الضغط و لم تسفر عن سقوط أي راكب من الطائرة.

ووفقا لبيانات شركة بوينغ فقد تم تسليم 505 طائرات من نوع 737-900ER لشركات الطيران على مستوى العالم. وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان منفصل إن بعض مشغلي طائرات من طراز 900 ER “لاحظوا النتائج باستخدام البراغي” أثناء عمليات التفتيش.

ويتعين على مفتشي إدارة الطيران الفيدرالية التوقيع بالموافقة على تسليم اي طائرة من طرازي 737 و787، وهو العمل الذي كانت قد فوضته سابقًا لموظفي بوينغ.