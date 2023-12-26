شركات الطيران الإماراتية تصل إلى 586 وجهة

كشف تقرير أعدته وكالة أنباء الإمارات “وام” أن عدد الوجهات التي تصلها شركات الطيران الوطنية في البلاد يبلغ 586 وجهة حول العالم، وفقاً لبيانات رسمية.

وأشار التقرير إلى أن هذه الوجهات الـ586 تشمل الوجهات المشتركة ووجهات الشحن وقد أتت على الشكل التالي:

طيران الإمارات: 142 وجهة

الاتحاد للطيران: 75 وجهة

فلاي دبي: 122 وجهة

العربية للطيران: 208 وجهات (انطلاقاً من 7 مراكز عمليات استراتيجية في الإمارات، والمغرب، ومصر، وأرمينيا وباكستان بحيث تشمل وجهات العربية للطيران أبوظبي البالغة 28 وجهة)

ويز إير أبوظبي: 39 وجهة