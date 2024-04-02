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شركات الطيران الإماراتية حلّقت إلى 603 وجهات بنهاية الربع الأول

تعتبر هذه التوسعات علامة إيجابية على انتعاش قطاع الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد التعافي من تداعيات جائحة كورونا.

فريق التحرير by فريق التحرير
شركات الطيران الإماراتية

أظهر تقرير نشرته “وكالة أنباء الإمارات” (وام)، أن شركات الطيران الإماراتية وسعت شبكة وجهاتها العالمية خلال الربع الأول من العام الجاري 2024 إلى 603 وجهات، وذلك مقارنة مع نحو 586 وجهة في نهاية العام الماضي 2023، بنسبة نمو بلغت 3%.

وأشار التقرير إلى أن العربية للطيران كان لها العدد الأكبر من هذه الوجهات بـ215 وجهة، مقابل 143 وجهة لطيران الإمارات، و129 وجهة لفلاي دبي، و76 وجهة للاتحاد للطيران، و40 وجهة لويز إير أبوظبي.

الاتحاد للطيران:

  • تهدف إلى زيادة عدد وجهاتها إلى أكثر من 125 وجهة بحلول عام 2030.
  • أضافت 15 وجهة جديدة العام الماضي، وتهدف إلى إضافة 5 إلى 6 وجهات جديدة هذا العام.
  • ستطلق رحلات منتظمة بين أبوظبي وبوسطن، لتصبح رابع وجهة لها في الولايات المتحدة.
  • ستزيد عدد رحلاتها إلى كل من القاهرة وكراتشي وكولومبو.

طيران الإمارات:

  • تغطي شبكة واسعة تضم 143 وجهة في القارات الست.
  • تعمل على توفير سعة مقعدية أكبر لتلبية الطلب المتزايد على السفر.
  • ستطلق خدمة يومية من دبي إلى بوغوتا، لتكون البوابة الرابعة لها في أمريكا الجنوبية.

فلاي دبي:

  • تحلق إلى 129 وجهة في 58 دولة.
  • افتتحت عملياتها إلى بينانغ ولانكاوي ومومباسا.
  • ستطلق خدماتها إلى وجهتين في المملكة العربية السعودية.

العربية للطيران:

  • تمتلك شبكة واسعة تربط نحو 215 وجهة.
  • ستطلق رحلاتها المباشرة من الشارقة إلى مدينة كراكوف في بولندا.
  • ستستأنف رحلاتها بين مدينتي الشارقة وجازان في السعودية.

ويز إير أبوظبي:

  • رفعت شبكة وجهتها إلى 40 وجهة.
  • تستمر في توسيع عملياتها لتلبية مستويات الطلب المتزايدة.
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...