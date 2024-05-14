شركات الطيران الأمريكية تنقل 271 مليون مسافر خلال الصيف

يتوقع أن تكون شركات الطيران الأمريكية على موعد مع موسم سفر صيفي قياسي في عام 2024، مع توقع أن تنقل شركات الطيران المريكية حوالي 271 مليون مسافر خلال الفترة من 1 حزيران / يونيو إلى 31 آب / أغسطس، بزيادة قدرها 6.3% عن الفترة نفسها من عام 2023 والبالغ عددهم 255 مليون مسافر.

وتخطط شركات الطيران الأمريكية، لاستيعاب الزيادة الكبيرة في الطلب على السفر، لتسيير أكثر من 26 ألف رحلة يومياً طوال أشهر الصيف، أي بزيادة حوالي 1400 رحلة يومية عن الفترة نفسها من العام السابق، مما يدل على زيادة بنسبة 5.6% في عمليات الطيران.

وتأتي هذه الزيادة في توافر الرحلات الجوية كاستجابة مباشرة للنمو المتوقع في حجم الركاب حيث يخطط المزيد من الأفراد للسفر خلال موسم الصيف.

وتشير الأرقام المتوقعة إلى انتعاش قوي ونمو محتمل لقطاع الطيران، الذي واجه العديد من التحديات في السنوات الماضية. من المتوقع أن يكون لزيادة نشاط السفر آثار كبيرة على عمليات شركات الطيران، بما في ذلك الحاجة إلى تحسين الخدمات وربما المزيد من فرص العمل في القطاع للتعامل مع الحجم الأكبر من المسافرين.