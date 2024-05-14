فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inطيرانآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

شركات الطيران الأمريكية تنقل 271 مليون مسافر خلال الصيف

تخطط شركات الطيران الأمريكية، لاستيعاب الزيادة الكبيرة في الطلب على السفر، لتسيير أكثر من 26 ألف رحلة يومياً طوال أشهر الصيف

فريق التحرير by فريق التحرير

يتوقع أن تكون شركات الطيران الأمريكية على موعد مع موسم سفر صيفي قياسي في عام 2024، مع توقع أن تنقل شركات الطيران المريكية حوالي 271 مليون مسافر خلال الفترة من 1 حزيران / يونيو إلى 31 آب / أغسطس، بزيادة قدرها 6.3% عن الفترة نفسها من عام 2023 والبالغ عددهم 255 مليون مسافر.

وتخطط شركات الطيران الأمريكية، لاستيعاب الزيادة الكبيرة في الطلب على السفر، لتسيير أكثر من 26 ألف رحلة يومياً طوال أشهر الصيف، أي بزيادة حوالي 1400 رحلة يومية عن الفترة نفسها من العام السابق، مما يدل على زيادة بنسبة 5.6% في عمليات الطيران.

وتأتي هذه الزيادة في توافر الرحلات الجوية كاستجابة مباشرة للنمو المتوقع في حجم الركاب حيث يخطط المزيد من الأفراد للسفر خلال موسم الصيف.

وتشير الأرقام المتوقعة إلى انتعاش قوي ونمو محتمل لقطاع الطيران، الذي واجه العديد من التحديات في السنوات الماضية. من المتوقع أن يكون لزيادة نشاط السفر آثار كبيرة على عمليات شركات الطيران، بما في ذلك الحاجة إلى تحسين الخدمات وربما المزيد من فرص العمل في القطاع للتعامل مع الحجم الأكبر من المسافرين.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...