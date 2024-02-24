شركات الطيران الأمريكية تزيد رسوم حقائب الأمتعة

أصبحت “يونايتد إيرلاينز” ثالث شركة طيران أمريكية كبرى ترفع رسوم الأمتعة المسجلة للعملاء المسافرين في أمريكا الشمالية بعد أن أعلنت “أمريكان إيرلاينز” و”جيت بلو إيروايز” عن زيادات مماثلة، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وسيدفع المسافرون الذين يسافرون على الدرجة الاقتصادية في الولايات المتحدة بعد 24 شباط / فبراير 40 دولاراً مقابل أول حقيبة مسجلة في المطار، أو 35 دولاراً أمريكياً تُدفع مسبقاً. وتبلغ تكلفة الحقيبة الثانية المسجلة 50 دولاراً في المطار أو 45 دولاراً مسبقاً.

وقد ارتفعت تكاليف الصيانة وعقود العمل بالنسبة لشركات النقل بينما ضعفت قوة التسعير في السوق المحلية الأمريكية.

وجمعت شركات الطيران الأمريكية ما يقرب من 6.8 مليار دولار من رسوم الأمتعة في عام 2022 – و5.5 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

وقبل أربع سنوات، رفعت “يونايتد إيرلاينز” أسعار الحقائب المسجلة في المطارات بمقدار 5 دولارات إلى 35 دولاراً، أو 30 دولاراً إذا دفع المسافرون مسبقاً عبر الإنترنت.

وقامت “أمريكان إيرلاينز” هذا الأسبوع برفع رسوم أول حقيبة مسجلة إلى 35 دولاراً إذا تم حجزها مسبقاً عبر الإنترنت، أو 40 دولاراً في المطار.