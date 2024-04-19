شاهد مقاتلة إف 16 بدون طيار بالذكاء الاصطناعي تنجح في مواجهة جوية

أظهرت اختبارات الطيران التي أشرفت عليها القوات الجوية الأمريكية مع وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة (داربا DARPA ) نجاح تجربة الاستخدام الآمن والفعال لطائرة مقاتلة ذاتية التحكم مدعومة بالذكاء الاصطناعي من طراز إف 16 ( معدلة باسم X-62A)، بما في ذلك في قتال مواجهة جوية ضد طائرة من طراز F-16 يقودها طيار أمريكي، وفقًا لمزاعم مسؤولين تحدثوا عن التجارب التي انطلقت باسم ألفا دوج فايت AlphaDogFight.

ولم يتم تأكيد فوز أي طرف في المواجهة، وقالت وزارة الدفاع في إحاطة إعلامية حول برنامج ACE صدر يوم الأربعاء، إنه تم إجراء ما مجموعه 21 رحلة تجريبية للمشروع بين ديسمبر 2022 وسبتمبر 2023.

أظهر فريق X-62A أن التحكم الذاتي المتطور القائم على التعلم الآلي يمكن استخدامه بأمان للطيران في مناورات قتالية ديناميكية. وأشار المسؤولون إلى أن الطيارين البشريين كانوا على متن الطائرة ذاتية القيادة لضمان السلامة في حالة حدوث أي خطأ أثناء الرحلات التجريبية، لكن لم يضطر الأفراد إلى تفعيل مفتاح الأمان لتولي القيادة، أثناء المعارك الجوية فوق قاعدة إدواردز الجوية. وهناك خطط للتحليق والطيران على متن طائرة من طراز F-16 بدون طيار ولا مرافقين بشريين في وقت لاحق من هذا العام.

وقال العقيد جيمس فالبيانا، قائد مدرسة اختبار الطيارين بالقوات الجوية، في مقطع فيديو مصاحب للتحديث: “بدءًا من ديسمبر من عام 2022، كان هذا أول تطبيق لعوامل التعلم الآلي للتحكم في مسار طيران الطائرات المقاتلة”.

سيتم النظر إلى الإنجازات التي ظهرت في الاختبار على أنها تأكيد على قدرات مؤكدة من الطيران المسير بالذكاء الاصطناعي لكل من التطبيقات العسكرية والتجارية.

وسبق أن أعلن الجيش الأمريكي في سببتمبر الماضي عن تعليق وإيقاف كل حركة الطيران في قوات المارينز بعد العثور على موقع حطام إحدى طائراته المقاتلة من طراز F-35 المعروفة باسم الشبح والتي يصعب كشفها بعد تحطمها بعد تولى الذكاء الاصطناعي قيادتها بوضعية الطيار الآلي ليقتادها الذكاء الاصطناعي بوضع أوتو بايلوت عقب قفز الطيار منها فوق نورث تشارلستون بعد حادث غامض قيل إن الطائرة أصبحت بعده بحالة قيادة ذاتية بالذكاء الاصطناعي تعرف بحالة زومبي حين كانت تحلق إلى جانب طائرة مقاتلة أخرى.