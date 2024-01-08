سهم بوينج يخسر 8% .. تعرف إلى الأسباب

تراجعت أسهم شركة صناعة الطائرات الأمريكية “بوينج” بنحو 8% في وقت مبكر من تعاملات اليوم الإثنين، في بورصة فرانكفورت الألمانية، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

ويأتي هذا الانخفاض كأول رد فعل من المستثمرين والمتعاملين على سهم بوينج “Boeing”، بعد قرار إدارة الطيران الأمريكية بوقف تحليق عدد من طائرات بوينج 737 ماكس 9 مؤقتا.

فيما قالت شبكة سي إن بي سي الأمريكية، إن المجلس الوطني لسلامة النقل بدأ تحقيق في سبب انفجار رحلة خطوط ألاسكا الجوية، وقالت الشبكة إن نحو 171 طائرة في جميع أنحاء العالم ستتأثر بتوجيهات إدارة الطيران الفيدرالية والتي تتطلب فحص الطائرات قبل الطيران مرة أخرى.

تسليم طائرة بوينج المنفجرة

ومن بين 171 طائرة موقوفة بموجب التوجيه، تمتلك يونايتد إيرلاينز 79 طائرة وألاسكا 65، بينما تنتشر الـ 74 المتبقية عبر 6 شركات طيران أخرى. تم تسليم الطائرة ذات الـ 178 مقعدًا التي تعرضت لانفجار يوم الجمعة إلى شركة ألاسكا الجوية في 11 نوفمبر الماضي.

وتعرضت طائرة من طراز بوينج 737 ماكس، تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز، لحادث خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بعد إقلاعها من بورتلاند بولاية أوريجون، مما أجبر الطيارون على الهبوط وعلى متنها جميع الركاب البالغ عددهم 171 راكبا وأفراد الطاقم الستة.

وتخطط بوينج لعقد بث عبر الإنترنت على مستوى الشركة حول السلامة يوم الثلاثاء لمعالجة ردها على الحادث.

ووضع الحادث شركة بوينج في مرمى الجهات التنظيمية بينما كانت تنتظر الموافقة على نماذج جديدة لطائرتها ماكس الأكثر مبيعا، بحسب رويترز التي قالت إن المحققين لا يزالون يحاولون تحديد سبب الحادث

ويوجد حوالي 215 طائرة من طراز 737 MAX 9 في الخدمة في جميع أنحاء العالم، وفقًا لشركة تحليلات الطيران Cirium. فقط حوالي 171 منها تتميز بباب التوصيل الذي تم تفجيره أثناء الرحلة.

على الرغم من ندرة عمليات إيقاف الطيران على نطاق واسع من قبل سلطات الطيران، إلا أن إدارة الطيران الفيدرالية تراقب عن كثب طائرة بوينغ 737 ماكس منذ أن أدى حادثين مميتين قبل نحو 5 سنوات إلى إيقاف الطائرة في جميع أنحاء العالم.