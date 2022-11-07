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Posted inطيران

سقوط طائرة مقاتلة سعودية ونجاة الطيارين

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صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع في السعودية العميد الركن تركي المالكي أنه عند الساعة (22:52) من مساء يوم الأحد (06 نوفمبر 2022) سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (ف -15 إس) نتيجة خلل فني أثناء مهمة تدريبية روتينية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالمنطقة الشرقية.
وأعلن العميد المالكي عن نجاة الطاقم الجوي المكون من ضابطين بعد استخدام كرسيي النجاة ، كما أنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة .
واختتم العميد المالكي تصريحه بأن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.

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