سقوط راكب من طائرة متجهة إلى دبي على مدرج مطار كندي قبل إقلاعها

سقط أحد الركاب شركة طيران كندا من طائرة بوينج 777 كانت متجهة في رحلة إلى دبي بعد أن فتح باب كابينة الطائرة. وهوى من ارتفاع 20 قدمًا على أرض المدرج وتم استدعاء خدمات الطوارئ.

وأدى الحادث إلى تأخير مغادرة الرحلة إلى دبي بنحو ست ساعات يوم 8 يناير الماضي.

ذكرت تقارير صحفية أن الحادث يتعلق بطائرة بوينغ 777 في مطار تورونتو بيرسون الدولي. وقال المتحدث إن الراكب “صعد على متن الطائرة بشكل طبيعي” لكنه فتح بعد ذلك باب المقصورة بدلا من الذهاب إلى مقعده. وأضاف الممثل أن الشخص أصيب بجروح نتيجة السقوط وتم استدعاء خدمات الطوارئ.

وقالت شرطة بيل الإقليمية، إن الرجل كان في “حالة أزمة”وأضافت أنه أصيب “بجروح طفيفة نسبيا” على الرغم من سقوطه على ارتفاع 20 قدما على الأرض وتم نقله إلى المستشفى. ولم يتم توجيه أي اتهامات للرجل بشأن ما جرى.

لكن الحادث، الذي وقع يوم الاثنين، أثار مخاوف بشأن السهولة التي يمكن بها فتح المخارج الخطرة على الأرض بعد أن ورد أن الرجل توجه مباشرة إلى الباب وفتحه بدلا من الجلوس في مقعده.

A passenger on #AirCanada who was traveling from #Toronto to #Dubai was injured after he opened the cabin door of a Boeing 777-300ER aircraft during the boarding process and fell out on the ground. The flight to Dubai was delayed for about 6 hours.



? via @HavaSosyalMedya#AC56 pic.twitter.com/oHbQzaYZsQ — FlightMode (@FlightModeblog) January 11, 2024

تظهر البيانات الواردة من موقع Flightradar24، وهو موقع لتتبع الرحلات الجوية، أن رحلة يوم الاثنين من تورونتو إلى دبي أقلعت متأخرة بحوالي ست ساعات. وكان من المقرر أن يكون على متنها 319 راكبا. وقال أحد ممثلي شركة الطيران: “يمكننا أن نؤكد أنه تم اتباع جميع إجراءات الصعود إلى الطائرة وتشغيل المقصورة، ونحن مستمرون في مراجعة الحادث”.

تعد هذه المرة الثانية خلال أقل من أسبوع التي يؤدي فيها السلوك غير المعتاد لأحد الركاب إلى تأخير إحدى رحلات شركة الطيران. قالت الشرطة إن شركة طيران كندا حولت رحلة جوية في 3 يناير/كانون الثاني بعد أن اعتدى راكب يبلغ من العمر 16 عامًا على أحد أفراد أسرته.

وقالت الشرطة إن الركاب الآخرين وأفراد الطاقم على متن الطائرة المتجهة من تورونتو إلى كالجاري، ألبرتا، قاموا بتقييد المراهق الذي تم اعتقاله ونقله إلى المستشفى. وبعد أن ظلت على الأرض في وينيبيج، مانيتوبا، لمدة ساعتين تقريبًا، هبطت الرحلة في كالجاري متأخرة حوالي ثلاث ساعات.