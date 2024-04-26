فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inطيرانآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار السعوديةالشرق الأوسط

زيادة رحلات الطيران المباشرة من السعودية إلى العراق: تعرف على الجهة والموعد

تسيير الرحلات الجوية المباشرة التي سيتم زيادتها تحديداً من مدينة الدمام في المملكة إلى مدينة النجف في جمهورية العراق.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن “الطيران المدني السعودي” اليوم عن توسيع نطاق الرحلات المباشرة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق، في خطوة تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين وتلبي تطلعات المسافرين للتواصل السريع والمباشر بينهم.

من المقرر أن تشمل الرحلات الجديدة تسيير المزيد من الرحلات المباشرة من مدينة الدمام في المملكة إلى مدينة النجف وذلك اعتبارًا من الأول من يونيو 2024، بجانب الرحلات الأخرى المتجهة إلى بغداد وأربيل في جمهورية العراق، تأتي هذه الخطوة استجابةً للطلب المتزايد على السفر بين البلدين.

و زيادة عدد رحلات الطيران المباشرة من المملكة العربية السعودية إلى جمهورية العراق تأتي في إطار تنويع الوجهات داخل العراق، وتعزيزاً لعمليات التنقل بين البلدين.

بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران في المملكة، التي تسعى إلى زيادة الطاقة الاستيعابية وتوسيع نطاق الوجهات إلى أكثر من 250 وجهة عالمية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...