أعلن “الطيران المدني السعودي” اليوم عن توسيع نطاق الرحلات المباشرة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق، في خطوة تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين وتلبي تطلعات المسافرين للتواصل السريع والمباشر بينهم.

من المقرر أن تشمل الرحلات الجديدة تسيير المزيد من الرحلات المباشرة من مدينة الدمام في المملكة إلى مدينة النجف وذلك اعتبارًا من الأول من يونيو 2024، بجانب الرحلات الأخرى المتجهة إلى بغداد وأربيل في جمهورية العراق، تأتي هذه الخطوة استجابةً للطلب المتزايد على السفر بين البلدين.

و زيادة عدد رحلات الطيران المباشرة من المملكة العربية السعودية إلى جمهورية العراق تأتي في إطار تنويع الوجهات داخل العراق، وتعزيزاً لعمليات التنقل بين البلدين.

بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران في المملكة، التي تسعى إلى زيادة الطاقة الاستيعابية وتوسيع نطاق الوجهات إلى أكثر من 250 وجهة عالمية.

#الطيران_المدني زيادة الرحلات الجوية المباشرة من المملكة إلى جمهورية العراق؛ في إطار تنويع الوجهات داخل العراق دعماً لعمليات التنقل بين البلدين. pic.twitter.com/mmGyXYcwHN — هيئة الطيران المدني (@ksagaca) April 26, 2024