فريق التحرير by فريق التحرير

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رحلة بالوقود المستدام تنطلق من لندن إلى نيويورك في 28 نوفمبر

ستقوم شركة فيرجن أتلانتيك للطيران برحلة من لندن إلى نيويورك عبر المحيط الأطلسي عبر طائرة تعمل بالوقود المستدام لتكون الأولى في بريطانيا

فريق التحرير by فريق التحرير
رحلة بالوقود المستدام تنطلق من لندن إلى نيويورك

منحت هيئة الطيران البريطانية ترخيصاً لأول رحلة جوية عبر المحيط الأطلسي لطائرة تعمل بالوقود المستدام مستخلص من مواد طبيعية، انطلاقاً من لندن في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، بحسب ما أعلنت في بيان.

وقالت الهيئة إنها منحت شركة الطيران البريطانية فيرجن أتلانتيك “ترخيصاً للقيام بأول رحلة عبر الأطلسي في العالم، تستعمل الوقود المستدام 100%”.

ويتم إنتاج الوقود المستدام للطيران انطلاقاً من زيوت مستعملة، بقايا خشب أو من الطحالب، ويستعمل حالياً كإضافة للكيروزين بنسبة تصل حتى 50 بالمئة.

وهو من أهم الركائز المعول عليها للانتقال نحو طاقات نظيفة في قطاع الطيران خلال العقود المقبلة، لكن وتيرة إنتاجه لا تزال متذبذبة وكلفته مرتفعة.

محرك الطائرة يعمل بالوقود المستدام فقط

وتعتزم فيرجن أتلانتيك إجراء الرحلة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر من مطار هيثرو بلندن إلى مطار جون إف كينيدي في نيوريوك بواسطة طائرة بوينغ 787 مجهزة بمحركات من صنع شركة رولز رويس، تعمل فقط بالوقود المستدام.

لكن يلزمها أيضاً الحصول على تراخيص من هيئات الطيران في الولايات المتحدة وإيرلندا وكندا باعتبار أن الرحلة تعبر أجواء هذه البلدان.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في كانون الأول/ديسمبر أنها تدعم هذا المشروع بمبلغ “يصل حتى مليون جنيه”. وتشرف على تنفيذه شركة فيرجن أتلانتيك بتعاون مع مصنع الطائرات الأميركي بوينغ، ومصنع المحركات رولز رويس، وكذلك عملاق المحروقات بريتش بتروليوم.

وأوضحت هيئة الطيران البريطانية أنها رخصت للرحلة المرتقبة بعد “إجراء اختبارات تقنية”، شملت تجارب على الأرض لمحرك من صنع رولز رويس.

وقود الطيران المستدام (SAF) - كل ما تحتاج إلى معرفته
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...