أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن منح تصريح لشركة “خطوط إيتا” الإيطالية لتسيير رحلات جوية منتظمة بين إيطاليا والمملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من 2 يونيو المقبل.



وأكدت الهيئة أن الشركة ستقوم بتسيير خمس رحلات أسبوعية، مما يسهم في تعزيز حركة السفر والسياحة بين البلدين. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى جعل المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.

ويُتوقع أن يساهم هذا الربط الجوي الجديد في تقوية العلاقات الثنائية بين السعودية وإيطاليا، وزيادة التبادل التجاري والسياحي، مما يعزز من مكانة المملكة على الصعيد الدولي.