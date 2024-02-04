افتتحت شركة طيران الخليج اليوم أولى رحلاتها المباشرة بين مملكة البحرين ومطار العُلا الدولي، وذلك في إطار جهود الهيئة الملكية لمحافظة العُلا لربط الاتصال الجوي بمختلف الوجهات الدولية والمحلية، بهدف تحويل العُلا إلى محطة لوجستية عالمية في شمال غرب المملكة.



تبدأ الخدمة بتشغيل رحلتين أسبوعياً على متن طائرات طيران الخليج من طراز A320-Neo، اعتبارًا من 3 فبراير حتى 6 مارس، ومن 10 إلى 27 أبريل. ويأتي هذا الإعلان ليعزز مكانة العُلا كوجهة سياحية مميزة، حيث يتوقع أن يساهم في تعزيز التجربة الثقافية والسياحية للزوار.



وفي هذا السياق، أعرب نائب الرئيس لقطاع إدارة الوجهات السياحية والتسويق بالهيئة الملكية لمحافظة العُلا، رامي المعلم، عن سعادته برحب العُلا بالزوار، مشيرًا إلى أهمية إدراجها في جدول رحلات طيران الخليج للموسم الرئيسي لعام 2024.



من جهة أخرى، شهد مطار العُلا الدولي تطويرًا ملحوظًا خلال الأعوام الماضية، حيث انضم إلى قائمة المطارات الدولية في مارس 2021، وزادت مساحته الإجمالية إلى نحو مليونين و400 ألف متر مربع. توسعت ساحة الطيران لتتسع لـ15 طائرة في الوقت نفسه، مما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية فعّالة لاستقبال المسافرين.



يأتي توسيع خطوط الطيران وتطوير المطار تماشياً مع أهداف العُلا، التي تسعى إلى استقبال مليوني زائر سنوياً بحلول عام 2035. يعكس ذلك التزام المملكة بتحقيق استراتيجية سياحة عملية ومستدامة، ويجسد دعمها لاستمرارية تميز العُلا كوجهة سياحية متميزة في المستقبل.



من الجدير بالذكر أن الخطوط السعودية قامت أيضًا بتوسيع رحلاتها إلى مطار العُلا الدولي، من خلال ربطها بأوروبا وإضافة وجهات دولية إلى العُلا من دبي والدوحة والقاهرة.

مطار #العلا ينضم إلى قائمة المطارات الدولية في المملكة.#رؤية_السعودية_2030 pic.twitter.com/CfyDXGSzp9 — الهيئة الملكية لمحافظة العلا (@RCU_SA) March 4, 2021