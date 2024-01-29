رايان إير تخفّض توقعاتها الربحية

خفضت شركة طيران رايان إير توقعاتها الربحية السنوية بعد أن أوقفت بعض وكالات السفر عبر الإنترنت بيع رحلاتها فجأة في كانون الأول/ديسمبر.

وكانت رايان إير قد توقعت في السابق أرباحًا بعد الضريبة بين 1.85 مليار و 2.05 مليار يورو للعام المالي المنتهي في 31 آذار/مارس. لكن التوقف المفاجئ في المبيعات من قبل وكالات السفر عبر الإنترنت أجبر الناقلة على خفض الأسعار لملء المقاعد مع ارتفاع تكاليف كل راكب.

وأدى التوقف المفاجئ في المبيعات إلى زيادة نسبة المقاعد الشاغرة على الرحلات الجوية بحوالي 1 نقطة مئوية. كما أدى إلى انخفاض الأرباح الصافية للأشهر الثلاثة المنتهية في كانون الأول/ديسمبر إلى 15 مليون يورو، وهو أقل بكثير من التوقعات البالغة 49 مليون يورو.

رايان إير متفائلة بصيف مزدهر

وقال المدير المالي في رايان إير، نيل سواران، إن تداعيات تحرك وكالات السفر آخذ في “الانحسار”، حيث يتواصل العديد من الوكلاء مع الناقلة لتأمين صفقات جديدة أكثر شفافية.

وعلى الرغم من التأثيرات السلبية لتوقف وكالات السفر عبر الإنترنت عن البيع، لا تزال رايان إير متفائلة بشأن الصيف. حيث قال الرئيس التنفيذي مايكل ألياري إن الطاقة القصوى المحدودة للرحلات الجوية الأوروبية قصيرة المدى ستعني أسعار تذاكر أعلى.

وقال ألياري إنه ملتزم بهدفه المتمثل في نقل 300 مليون مسافر بحلول عام 2034، مقارنة بـ 183.5 مليون في العام الحالي، وكان منفتحًا على زيادة طلبه على طائرات 737 MAX 10 من شركة بوينغ إذا ألغت عملاء آخرون الطلبات بسبب التأخيرات.