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رايان إير تخطط لزيادة رحلاتها في المغرب

أعلنت رايان إير انها تخطط لزيادة رحلاتها الجوية الصيفية من وإلى المغرب بمقدار الثلث في عام 2024 ونقل 9 ملايين مسافر على مدار العام ، مما يعكس “الإمكانات الهائلة” لوجهتها الأفريقية الوحيدة.

فريق التحرير by فريق التحرير
رايان إير تخطط لزيادة رحلاتها في المغرب

قالت شركة “رايان إير” أنها تخطط لزيادة رحلاتها الجوية الداخلية والخارجية بالمغرب بمقدار الثلث خلال صيف عام 2024 ونقل 9 ملايين مسافر على مدار العام.

ويعد المغرب الوجهة الوحيد في القارة الإفريقية للناقل الجوي المنخفض التكاليف.

ووفقاً لبيان صادر عن الشركة الأكبر من حيث عدد الركاب في أوروبا، فإنها تعتزم تسيير رحلات داخلية في المغرب لأول مرة العام المقبل، لتربط 9 مدن، مع إضافة 24 مساراً دولياً آخر بين المغرب وثماني دول أوروبية.

وأشارت إلى أنها ستضيف طائرتين جديدتين لأسطولها في مطار طنجة ليصبح القاعدة الرابعة لشركة الطيران الأيرلندية في المغرب.

ورأى إيدي ويلسون، رئيس شركة “رايان إير” في تصريح لوكالة “رويترز” أن هناك إمكانات هائلة لدى المغرب، مشيراً إلى عدم وجود الطابع الموسمي للسفر إليه بسبب عدد المغتربين الذين يسافرون بانتظام إلى بلادهم ونمو السوق باعتبارها وجهة غير مرتبطة بموسم قضاء العطلات الأسبوعية بالنسبة للسائحين الأوروبيين.

وأضاف: “أرى أنها سوق كبيرة حقاً بالنسبة لنا”.

وقال إن الحصول على تراخيص للطيران الداخلي في دولة غير أوروبية يعد إنجازا لشركة طيران أوروبية وسيساعد رايان إير على الاستفادة بشكل أفضل من الطائرات، مع الاستفادة أيضا من السياحة الداخلية للطبقة المتوسطة المتنامية.

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