عرض غريب.. رايان إير تشتري “بوينغ 737 ماكس” غير المرغوب فيها من المنافسين

قالت شركة “رايان إير“، إنها ستنتهز فرصة الحصول على أي شحنات إضافية من طائرات بوينغ 737 ماكس من شركات الطيران التي لا تريدها، مما يقدم الدعم لشركة صناعة الطائرات الأمريكية المحاصرة التي تتعرض لانتقادات بسبب هفوات في الجودة بعد انفجار لوحة في الجو هذا الشهر.

وأكدت شركة الطيران الأيرلندية “رايان إير هولدينجز”، أنها ستضيف بكل سرور طائرات 737 ماكس 10 إلى أسطولها في عام 2026، أي قبل عام من الموعد المقرر، في حالة قيام العملاء غير الراضين بتأخير، أو إلغاء طلباتهم للنموذج الممتد الذي لم يتم اعتماده بعد.

عرض استلام طائرات 737 ماكس 10

وقال نيل سوراهان، المدير المالي لشركة Ryanair، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ بعد تقرير أرباح الربع الثالث من 2023 لشركة الطيران: “إذا كانوا لا يريدون طائرات MAX 10 الخاصة بهم أو غير ذلك، فسنأخذهم”.

وأضاف:” السعر مناسب، نحن سعداء جدًا بهذه الطائرة، ونود الحصول على المزيد”.

طوق نجاة لـ بوينغ

ويعد العرض المقدم من أحد كبار عملاء Boeing الأوروبيين بمثابة أخبار مرحب بها للرئيس التنفيذي لشركة Boeing، ديف كالهون، الذي يخضع لتدقيق مكثف لجودة التصنيع في الشركة المصنعة للطائرة بعد أن طارت اللوحة بحجم الباب على متن رحلة لشركة Alaska Airlines في 5 يناير الجاري.

وقامت شركة United Airlines Holdings الأسبوع الماضي بإزالة MAX 10 من الخطط الداخلية بعد العديد من التأخيرات، وذكرت بلومبرغ أنها تبحث عن طرق للخروج من اتفاقيتها مع Boeing.

وتساعد التصريحات الصادرة عن شركة Ryanair في دعم موقف Boeing التفاوضي مع شركات الطيران الأخرى، مع احتمال وضع الشركة الرائدة في أوروبا منخفضة التكلفة للوصول بشكل أفضل إلى أي فتحات تسليم مفتوحة.

توسع رايان إير المستقبلي

ويمكن للرئيس التنفيذي لشركة رايان إير، مايكل أوليري، وهو مفاوض ذكي وعميل صريح لشركة بوينغ، استخدام الطائرات في إطار سعيه إلى التوسع الهائل في وقت يعاني من نقص إمدادات الطائرات.

وفي الماضي، انتقد رئيس شركة Ryanair شركة Boeing بشدة بسبب تأخير التسليم.

وقال أليكس إيرفينغ، المحلل لدى بيرنشتاين: “ريان إير عميل كبير، لذا فهي تتمتع بثقل أكبر في مثل هذه المناقشات”.

وأضاف: “المبلغ الذي ترغب شركة الطيران في دفعه سيكون موضع اعتبار” فيما إذا كانت ستأخذ 10 طائرات إضافية كحد أقصى.

وقال المدير المالي سوراهان إنه شهد بالفعل تحسينات في الجودة في شركة Boeing بعد زيارة مصنعها، وأعرب عن ثقته في كالهون وفريقه.

ولا تزال شركة Ryanair تتوقع استلام 50 طائرة من طراز Boeing 737 MAX قبل موسم الذروة في الصيف، أي أقل بسبع طائرات من الخطة الأصلية، ولكن دون تغيير عن توقعاتها قبل وقوع حادث رحلة خطوط ألاسكا الجوية 1282.

تصريحات غبية وغير مفيدة

وقال الرئيس التنفيذي لشركة رايان إير، مايكل أوليري، إن التعليقات التي أدلى بها الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد سكوت كيربي الأسبوع الماضي، والتي عبر فيها عن إحباطه من صانع الطائرات، كانت “غير مفيدة وغبية”.

وأوضح أوليري في مؤتمر عبر الهاتف أن طابورًا من “مؤجري الطيران الجشعين” سوف يستحوذ على طائرات ماكس 10 إذا أسقط عملاء بوينج الآخرون النموذج من خطط النمو.

وأكد:” إذا أرادوا التأجيل أو الإلغاء، فستكون رايان إير أول من يصل إلى سياتل ليأخذ تلك الطائرات”.