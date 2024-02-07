دبي لصناعات الطيران تُحقق أرباحًا قياسية بقيمة 1.28 مليار درهم في عام 2023

أعلنت “دبي لصناعات الطيران المحدودة” عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتي أظهرت نموًا قويًا في جميع المؤشرات الرئيسية.

أهم النتائج المالية لدبي لصناعات الطيران:

بلغت الأرباح 351 مليون دولار (1.289 مليار درهم).

ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 16% إلى 1.3 مليار دولار (4.77 مليارات درهم).

أهم نتائج الأعمال والعمليات:

بلغ عدد الطائرات المستحوذ عليها 20 طائرة (10 مملوكة و10 مدارة).

تم بيع 30 طائرة (22 مملوكة و28 مدارة).

حصلت الشركة على حقوق شراء 64 طائرة.

بلغ عدد اتفاقيات التأجير والتمديدات والتعديلات الموقعة 150 (114 مملوكة و36 مدارة).

بلغت المحفظة المملوكة المتعاقد عليها 99.7%.

تم إجراء 316 عملية فحص.

إنجازات بارزة:

تعد “دبي لصناعات الطيران” أول شركة في الشرق الأوسط يتم اختيارها لإنشاء خط جديد لتحويل طائرات الركاب 737-800BCF من بوينج إلى طائرات شحن.

تم الإعلان عن توسعة مرافق جورامكو في عمان، بالأردن، والتي من المتوقع أن تصل إلى 22 خط صيانة في النصف الثاني من عام 2024.

حصلت الشركة على تصنيف Morningstar Sustainalytics لمخاطر الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية: 12.5، وهو الأعلى تقييما في القطاع والأعلى تقييما على مستوى المنطقة للسنة الثالثة على التوالي.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: “تظهر نتائجنا المالية لعام 2023 بأكمله قوة أعمالنا التي تشهد توسعا حيث استحوذنا على 20 طائرة مع حقوق شراء 64 طائرة مع مواعيد تسليم قريبة المدى. كما حقق قسم الهندسة في الشركة نتائج قياسية مع زيادات كبيرة في الإنتاج والإيرادات.