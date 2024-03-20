دبي لصناعات الطيران تقترض 420 مليون دولار من التعمير الصيني

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران المحدودة، المُتخصصة في خدمات الطيران، عن توقيعها صفقة جديدة للحصول على قرض غير مضمون بقيمة 420 مليون دولار لمدة 5 سنوات مع بنك التعمير الصيني (فرع مركز دبي المالي العالمي) وبنك التعمير الصيني (آسيا).

يُعدّ هذا القرض خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاحتياجات التمويلية المستقبلية للشركة ودعم مساعيها لتعزيز سيولتها، حيث صرّح فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، قائلاً: “يسعدنا الإعلان عن هذه الصفقة التي تُعزّز العلاقة المتينة أصلاً مع فرع إحدى المؤسسات المصرفية الرائدة عالمياً في مركز دبي المالي العالمي. وسيسهم القرض في تعزيز سيولتنا المتميزة التي وصلت إلى 4.1 مليار دولار بنهاية عام 2023.”

وحقّقت شركة دبي لصناعات الطيران المحدودة نتائج إيجابية خلال عام 2023، حيث سجّلت إيرادات إجمالية بقيمة 1.3 مليار دولار بنمو 16%، وصافي أرباح بنحو 351 مليون دولار بنمو 25.8% مقارنة بـ 279.3 مليون دولار خلال عام 2022.

كشفت الشركة في كانون الثاني/يناير الماضي عن استحواذها على 20 طائرة خلال عام 2023، بينها 10 طائرات مملوكة و10 مدارة، فيما وصل عدد الطائرات المباعة إلى 30 بواقع 22 طائرة مملوكة و8 طائرات مدارة.