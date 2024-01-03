دبي لصناعات الطيران تحصل على تمويل بقيمة 1.6 مليار دولار

حصلت مجموعة “دبي لصناعات الطيران” في العام 2023 على تمويل مصرفي متعدد الشرائح بقيمة 1.6 مليار دولار، يتألف من شريحة تقليدية وأخرى إسلامية، ما شكل أكبر تمويل مصرفي في تاريخ دبي لصناعات الطيران، مشيرة إلى إعادة شراء سندات السوق المفتوحة 400.7 مليون دولار. ونجحت “دبي لصناعات الطيران كابيتال”، التابعة لمجموعة “دبي لصناعات الطيران”، في الاستحواذ على 20 طائرة بينها 10 طائرات مملوكة و10 مدارة خلال عام 2023، فيما وصل عدد الطائرات المباعة إلى 30 بواقع 22 طائرة مملوكة و8 طائرات مدارة.

ووصلت اتفاقيات التأجير والتوسعات والتعديلات الموقعة إلى 150 منها 114 مملوكة و36 مدارة، بينما وصل حجم أسطول الطائرات المملوكة والمدارة وقيد التسليم إلى 493 طائرة، ووصل عدد العملاء إلى 123 من 62 دولة.

وذكرت الشركة أن متوسط عمر أسطول الطائرات المملوكة 7.5 سنوات، ومتوسط مدة الإيجار المتبقية لأسطول الطائرات 6 سنوات، ومحفظة أسطول الطائرات المملوكة المتعاقد عليها 99.7%، مشيرة إلى أن العام الماضي شهد الاستحواذ على حقوق ومصالح والتزامات محفظة مكونة من 64 طائرة بوينغ 737 ماكس خلال الربع الثالث.

ووصل عدد ساعات العمل المحجوزة في قسم الهندسة في دبي لصناعات الطيران إلى 1.4 مليون ساعة، وعدد الفحوصات التي تم إجراؤها 300، لـ50 عميلاً من 25 دولة.

وتم تعيين الشركة كأول خط لتحويل طائرات بوينغ 737-800BCF في منطقة الشرق الأوسط بالشراكة مع بوينغ، كما شهد العام الإعلان عن توسعة مرافق جورامكو في العاصمة الأردنية “عمان” والتي يتوقع أن تصل إلى 22 خط صيانة خلال النصف الثاني من عام 2024.

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