فلاي دبي تطلق رحلات يومية إلى كابول

أعلنت فلاي دبي اليوم عن إطلاق رحلات يومية إلى كابول اعتباراً من 15 نوفمبر 2023. ستشغل الناقلة رحلاتها بواقع رحلتين يوميا انطلاقا من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي.

وتضم شبكة فلاي دبي اليوم أكثر من 115 وجهة في 54 دولة يخدمها أسطول يتألف من 78 طائرة.

تفاصيل الرحلات

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من دبي إلى كابول من 8,000 درهم وتبدأ أسعار الدرجة السياحية من 2,800 درهم. تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من كابول إلى دبي من 3,000 دولار أمريكي وأسعار الدرجة السياحية من 800 دولار أمريكي.

وقت الوصول وقت المغادرة الوجهة مطار المغادرة رقم الرحلة 08:15 ​ 04:25 كابول دبي FZ 301 12:50 09:30 دبي كابول FZ 302 13:40 09:50 كابول دبي FZ 305 18:15 14:55 دبي كابول FZ 306