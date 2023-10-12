فريق التحرير by فريق التحرير

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فلاي دبي تطلق رحلات يومية إلى كابول

تضم شبكة فلاي دبي اليوم أكثر من 115 وجهة في 54 دولة يخدمها أسطول يتألف من 78 طائرة.

فريق التحرير by فريق التحرير
رحلات يومية إلى كابول

أعلنت فلاي دبي اليوم عن إطلاق رحلات يومية إلى كابول اعتباراً من 15 نوفمبر 2023. ستشغل الناقلة رحلاتها بواقع رحلتين يوميا انطلاقا من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي.

وتضم شبكة فلاي دبي اليوم أكثر من 115 وجهة في 54 دولة يخدمها أسطول يتألف من 78 طائرة.

تفاصيل الرحلات

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من دبي إلى كابول من 8,000 درهم وتبدأ أسعار الدرجة السياحية من 2,800 درهم. تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من كابول إلى دبي من 3,000 دولار أمريكي وأسعار الدرجة السياحية من 800 دولار أمريكي.

وقت الوصولوقت المغادرةالوجهةمطار المغادرةرقم الرحلة
08:15 ​04:25كابولدبيFZ 301
12:5009:30دبيكابولFZ 302
13:4009:50كابولدبيFZ 305
18:1514:55دبيكابولFZ 306
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...