دبي تسجل رقماً قياسياً بـ 16657 رحلة طيران خاص في 2023

سجل مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب تسجيل نتائج قياسيّة خلال عام 2023 هي الأعلى على الإطلاق في دبي من حيث حركة الطيران الخاص، والتي وصلت إلى 16657 رحلة طيران خاص بنموّ 8% مقارنة بعام 2022.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن هذا الإنجاز يعزز مكانة دبي على خريطة الطيران العالمي ويؤكد مكانة مطار آل مكتوم الدولي باعتباره أكثر المطارات ازدحاماً في حركة الطيران الخاص في المنطقة.

وزادت حركة الطيران بنسبة 196% مقارنة مع عام 2019، فيما بلغت قيمة استثمارات الشركات الجديدة في المشروع 700 مليون درهم خلال عام 2023.

مشروع محمد بن راشد للطيران يشهدُ خلال عام 2023 تسجيل نتائج قياسيّة هي الأعلى على الإطلاق في #دبي من حيث حركة الطيران الخاص، والتي وصلت إلى 16,657 رحلة بنموّ 8% مقارنة بعام 2022، مما يعزز مكانة دبي الرائدة على خريطة الطيران العالمي ويؤكد مكانة مطار آل مكتوم الدولي باعتباره أكثر… pic.twitter.com/tgTaPCykA0 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) January 23, 2024

ويعد مشروع محمد بن راشد للطيران أول منطقة حرة مخصصة للطيران في المنطقة، حيث صُمم ليكون مساهماً رئيسياً في النمو الاقتصادي لإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. وإلى جانب ضمان نجاح عملياته وازدهار عملائه، يحرص المشروع على ترسيخ مكانته كأحد أبرز مراكز الطيران على المستويين الإقليمي والعالمي، والوصول إلى جميع أنحاء العالم من خلال المنصة اللوجستية متعددة الوسائط التابعة لدبي الجنوب.

ويعتبر المشروع منظومة تضم مجموعة متنوعة من الحلول الجوية والأرضية للشركات متعددة الجنسيات، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ويقدم بنية تحتية ممتازة للطيران التجاري وصيانة الطائرات.

ويوفر مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب منظومة متنوعة لتلبية احتياجات الطيران الخاص؛ وأعمال الصيانة والإصلاح والتجديد؛ والتعليم والتدريب، والمكاتب والمحلات التجارية.