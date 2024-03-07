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دبي .. تدشين حظيرة صيانة تتسع لخمس طائرات A380

تم وضع حجر الأساس لحظيرة طائرات “تيم أيروسبيس” في مشروع محمد بن راشد للطيران بدبي. وتهدف المنشأة الجديدة إلى تقديم خدمات صيانة عالية الجودة لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للطيران.

فريق التحرير by فريق التحرير
دبي .. تدشين حظيرة صيانة تتسع لخمس طائرات A380

أعلن مشروع محمد بن راشد للطيران عن بدء العمل على حظيرة جديدة لشركة “تيم أيروسبيس” في دبي الجنوب، وذلك في إطار سعيه لدعم صناعات الطيران وتعزيز مكانتها في الدولة.

وستُبنى المنشأة الجديدة وفقاً لأعلى معايير التصميم، ما سيجعلها واحدة من أكبر حظائر صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات في المنطقة. وتبلغ قدرتها الاستيعابية خمس طائرات من أي طراز باستثناء طائرة A380.

ومن المقرر أن تُنجز المنشأة الجديدة بحلول عام 2025، وستقدم خدمات صيانة عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة لمجموعة من الطائرات التجارية، سواء للركاب أو البضائع.

وأكد طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، على أهمية الحظيرة الجديدة في تعزيز قطاع الطيران، خاصة بالنظر إلى الطلب الكبير على خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد في المنطقة، والنموّ المتوقع في السنوات المقبلة.

وشدّد على الدور الهام الذي تلعبه صناعة الطيران في التنمية الاقتصادية في دبي، مؤكداً التزام مشروع محمد بن راشد للطيران بدعم هذا النموّ، وتعزيز مكانة الإمارة باعتبارها مركزاً عالمياً للطيران.

من جهته، قال تيمور شاه شهاب، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “تيم أيروسبيس”: “نؤمن بمستقبل القطاع بفضل الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة في تهيئة بيئة أعمال مواتية للشركات لدعم ازدهارها”.

وأضاف: “إنّنا على استعداد لخدمة العملاء في قطاع الطيران على مستوى المنطقة، ونثق بقدرتنا على المساهمة في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للطيران”.

ويقع مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب، الجهة المسؤولة عن تطويره. ويستضيف المشروع أيضاً مراكز للصيانة والتدريب والتعليم. ويسعى المشروع إلى دعم الصناعات الهندسية لتعزيز رؤية الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للطيران.فريق التحرير

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...