بوينغ إلى أين.. تغييرات إدارية وترقب لخفض تصنيف موديز

أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني يوم الثلاثاء أنها وضعت تصنيف شركة بوينغ لصناعة الطائرات “قيد المراجعة تمهيدًا للخفض”. وفقاً لـ بلومبرغ.

ويأتي هذا القرار بعد أن كشفت بوينغ يوم الإثنين عن إصلاح شامل للقيادة، حيث سيتنحى الرئيس التنفيذي ديف كالهون عن منصبه في نهاية العام، بينما سيغادر ستان ديل، رئيس قسم الطائرات التجارية، على الفور.

وعزت موديز قرارها إلى احتمال فشل بوينغ في تسليم طائرات 737 بالكميات اللازمة لتوسيع التدفق النقدي الحر بشكل مادي و”الوفاء بالديون في إطار زمني معقول”.

وتسببت هذه الأزمة في توقف إنتاج طائرات 737 وإلغاء العديد من الطلبات، مما أثر بشكل كبير على الأداء المالي للشركة.

وتحاول بوينغ استعادة ثقة العملاء والمستثمرين من خلال إصلاحات القيادة وإعادة تصميم طائرات 737.