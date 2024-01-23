طائرات “بوينج 737-9 ماكس” تكبد “يونايتد إيرلاينز” خسارة كبيرة

مازال التداعيات السلبية لحادثة الطائرة بوينج 737-9 ماكس تؤثر على شركات الطيران العالمية، حيث توقعت شركة “يونايتد إيرلاينز” الأمريكية، تحقيق خسائر ضخمة في الربع الأول من عام 2024. وأرجعت الشركة، التي تتخذ من شيكاغو مقرا لها، التوقعات السلبية لأعمالها خلال هذه الفترة إلى استمرار العشرات من طائرات بوينج من طراز 737-9 ماكس، في التوقف عن العمل.

صباح الخامس من شهر يناير الجاري، تعرضت طائرة بيونج 737 ماكس 9 إلى حادث في طائرة تابعة للخطوط الجوية في آلاسكا بعد إقلاعها من بورتلاند، ما أجبرها على الهبوط الاضطراري وعلى متنها 177 شخصا، وذلك بعد انفصال سداد الباب نتيجة لوجود عيب فني بالطائرة.

التدقيق على طراز طائرات بيونج 737-9 ماكس

عقب هذه الحادثة، قررت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إخضاع هذا الطراز إلي تدقيق، حيث طلبت من شركات الطيران فحص الأبواب في هذا الطراز. وتوقعت الشركة الأمريكية خسارة فصلية معدلة للسهم الواحد تتراوح بين 0.35 دولار و0.85 دولار في الربع الأول من عام 2024، بسبب تأثير إيقاف طائرات بوينج 737 ماكس 9. ولدى يونايتد 79 طائرة من هذا النوع.

خسارة شركة يونايتد ايرلاينز

في الربع الأخير من عام 2023، انخفضت أرباح شركة يونايتد مقارنة بالعام السابق من 843 مليون دولار إلى 600 مليون دولار. وارتفعت الإيرادات في قطاع الركاب بنسبة 11% لتصل إلى 12.4 مليار دولار، بينما شهد قطاع الشحن انخفاضا بنسبة 15%. وبصورة عامة، ارتفعت الإيرادات بنسبة 10% لتصل إلى 13.6 مليار دولار. وارتفعت أسهم يونايتد بأكثر من 7% في بعض الأحيان في الولايات المتحدة بعد ساعات التداول. وفي المتوسط. وتوقع المحللون انخفاض الأرباح في الربع الماضي. كما تجاوزت توقعات الأرباح المعدلة للسهم للعام بأكمله توقعاتهم بنطاق يتراوح بين 9 و11 دولار.