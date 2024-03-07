حركة السفر في الشرق الأوسط ترتفع 16,2%

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، في تقريره الشهري، أن شركات الطيران في الشرق الأوسط حققت زيادة بنسبة 16.2% في حركة المسافرين في كانون الثاني / يناير 2024 مقارنة بالعام الماضي، وارتفعت السعة بنسبة 15.7%، فيما زاد عامل الحمولة بنسبة 0.4 % ليصل إلى 79.9%.

وذكر الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن حركة السفر والرحلات الجوية سجلت بداية قوية على مستوى العالم في شهر يناير من العام الجاري بعدما ارتفع إجمالي حركة السفر الجوي الذي يُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر، بنسبة 16.6%.

وقال ويلي والش المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): “بدأ عام 2024 بقوة على الرغم من عوامل عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.. وفيما تتطلع الحكومات إلى رخاء اقتصاداتها يمكن النظر إلى الطيران باعتباره حافزا للنمو.. ونتطلع إلى الحكومات من أجل إقرار سياسات تساعد الطيران على خفض التكاليف، وتحسين الكفاءة والمساهمة في تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2025”.

وحققت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة بنسبة 45.4% في حركة المسافرين في يناير 2024 مقارنة بشهر يناير 2023، لتواصل المنطقة التعافي السريع بعد رفع القيود المفروضة الناتجة عن الجائحة العالمية، وزادت السعة بنسبة 48.1%، ويُعزى النمو القوي بشكل استثنائي إلى الصين التي كانت في بدايات مراحل رفع قيود السفر بسبب الجائحة في يناير 2023، فيما لم يصل التعافي في الطرق الدولية الرئيسية من وإلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى مستوى ما قبل الجائحة، إلا أن طرقاً مثل آسيا – الشرق الأوسط قد تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة.

وزادت حركة المسافرين في شركات الطيران الأوروبية في يناير 2024 بنسبة 10.8% مقارنة بشهر يناير 2023.. وزادت السعة بنسبة 10.7%، وارتفع عامل الحمولة بنسبة 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 77.3%.

وسجلت الطرق بين أوروبا وأمريكا الشمالية انتعاشاً قوياً بعد الجائحة، وارتفعت بنسبة 6.5% عما كانت عليه في يناير 2020، كما شهدت شركات الطيران في أمريكا الشمالية زيادة في حركة المسافرين بنسبة 12.3% في يناير 2024 مقارنة بيناير 2023. وزادت السعة بنسبة 13.7%، فيما انخفض عامل الحمولة بمقدار 1 % ليصل إلى 79.4%.

ونمت حركة المسافرين في شركات الطيران في أمريكا اللاتينية بنسبة 17.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.. وارتفعت السعة في شهر يناير بنسبة 13.2%، كما ارتفع عامل الحمولة بنسبة 3.4 نقطة مئوية إلى 86%، وهي الأعلى بين المناطق، وشهدت شركات الطيران الأفريقية زيادة في حركة المسافرين بنسبة 18.5% في يناير 2024 مقارنة بالعام الماضي.

وارتفعت السعة في شهر يناير بنسبة 19.2%، ما أدى إلى انخفاض عامل الحمولة بمقدار 0.4 % ليصل إلى 73.3%، وهو المعدل الأدنى بين المناطق.