الرئيس التنفيذي لبوينغ يترك منصبه نهاية 2024

سيتنحى الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ ديف كالهون ورئيس مجلس الإدارة لاري كيلنر عن منصبيهما في نهاية عام 2024، وفقًا لوكالة “رويترز“.

وسيحل ستيف مولينكوبف، الذي يشغل منصب مدير شركة بوينغ منذ عام 2020، في منصب كالهون، بينما سيكون ستيف بيك الرئيس التنفيذي لشركة “إكستران” بدلاً من كيلنر.

ويأتي هذا التغيير في أعقاب دعوات متزايدة من شركات الطيران والمنظمين لإجراء تغييرات جذرية في الشركة بعد سلسلة من عيوب الجودة والتصنيع في طائرات بوينغ، خاصةً طائرة بوينغ 737 ماكس.

وتشمل التغييرات الإدارية أيضًا استقالة ستان ديل، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بوينغ للطائرات التجارية، فوراً وانتقلت إلى وظيفته ستيفاني بوب، التي أصبحت مؤخرًا الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «بوينغ» بعد أن كانت تدير سابقًا شركة “بوينغ غلوبال سيرفيسز”.

وتهدف هذه التغييرات إلى تعزيز عمليات الشركة وضمان التزامها بأعلى معايير الجودة والسلامة.

وتكثف التدقيق بعد حادث 5 كانون الثاني/يناير، عندما انفجرت سدادة باب في طائرة بوينغ 737 ماكس 9 جديدة تقريبًا، بعد دقائق من رحلة خطوط ألاسكا الجوية.

وتواجه شركة بوينغ تحديات كبيرة، لكن التغييرات الإدارية الأخيرة تُظهر التزام الشركة بإعادة هيكلة نفسها ومعالجة الأزمات. وتُعد هذه الخطوة ضرورية لاستعادة ثقة شركات الطيران والجمهور، وضمان مستقبل أكثر استقرارًا ونجاحًا.