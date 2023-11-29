فريق التحرير by فريق التحرير

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تعرف على موعد وأماكن تشغيل الطائرات الكهربائية في السعودية

وقع الناقل الجوي الوطني في السعودية، شركة طيران “ناس” مذكرة تفاهم حول تشغيل الطائرات الكهربائية العمودية في المملكة قريبا.

فريق التحرير by فريق التحرير
طيران ناس

وقعت اليوم كل من، شركة طيران ناس، الناقل الجوي الوطني للملكة العربية السعودية، وشركة Eve Air Mobility مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص تشغيل الطائرات الكهربائية العمودية في السعودية.

 وبموجب المذكرة سيتم استكشاف إمكانية بدء عمليات الطائرات الكهربائية العمودية في الرياض وجدة بحلول العام 2026.

وقال بندر المهنا، الرئيس التنفيذي المنتدب لطيران ناس، إن طيران ناس تتبنى مبادرات ذات تأثير مستدام على البيئة والمجتمع والاقتصاد، وذلك انسجاماً مع الأهداف الوطنية لتحييد انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول عام 2060.

من جهته، أشار يوهان بورديس، الرئيس التنفيذي لـ Eve Air Mobility، إلى أهمية هذه الشراكة في رؤيتهم المشتركة للسفر الجوي المستدام، وكونها تمثل التزامًا بتطوير نظام تنقل جوي أكثر كفاءة وصداقة للبيئة.

وتسهم الاتفاقية في تعزيز صناعة الطيران في المملكة عبر بناء ودعم المنظومة المحلية للرحلات الجوية الكهربائية، وتحقيق أهداف الاستدامة لرؤية 2030 والأهداف الطموحة في قطاع الطيران، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

يذكر أن طيران ناس يُجري أكثر من 1500 رحلة أسبوعيًا إلى أكثر من 70 وجهة محلية ودولية.

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