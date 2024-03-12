تعاون استراتيجي بين الهيئة العامة للطيران المدني والاتحاد للطيران وتاليس

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني وشركة “الاتحاد للطيران” وشركة “تاليس” مذكرة تفاهم لوضع إطار عمل مشترك يهدف إلى اختبار حلول تكنولوجية متقدمة لتطوير مسارات طيران صديقة للبيئة.

يهدف هذا التعاون إلى تمكين مستخدمي المجال الجوي من تسهيل وتنفيذ مسارات الرحلات المسؤولة بيئيًا بطريقة فعالة وسريعة. ويتضمن ذلك تمكينهم من اختيار أفضل خطط الرحلات من حيث الكفاءة، واتباع مسارات مباشرة، وضبط ملفات الرحلة في الوقت الفعلي، والاستفادة من الأدوات الرقمية لتحسين التعاون بين مستخدمي المجال الجوي ومقدمي خدمات الملاحة الجوية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز الممارسات المستدامة في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع إعلان الدولة تمديد عام الاستدامة ليشمل عام 2024. ويُعدّ خفض انبعاثات الكربون أولوية وطنية، حيث التزم قطاع الطيران المدني بتحقيق هدف الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.

وأكد سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، على أهمية هذا التعاون في دعم التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات وتعزيز الممارسات المستدامة في قطاع الطيران. وأضاف أن تبني مبادرات خفض انبعاثات الكربون أصبح أولوية وطنية، وأن الهيئة ملتزمة بدعم جميع المبادرات التي تخدم هذا الاتجاه، بما يتماشى مع رؤية “نحن الإمارات 2031” والتزاماتنا الدولية.

من جانبه، أكد محمد عبدالله البلوكي، الرئيس التنفيذي للعمليات في “الاتحاد للطيران”، على فخر الشركة بالمشاركة في هذه المبادرة الرائدة التي تتماشى مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات وتجسد جوهر عام 2024 عام الاستدامة. وأضاف أن الشركة تأمل بالمساهمة بدور كبير في هذه المبادرة، والاستفادة من التقنيات المبتكرة والمتقدمة في عمليات الطيران والارتقاء بصناعة الطيران نحو مستقبل أكثر استدامة.

أعرب عبد الحفيظ موردي، الرئيس التنفيذي لشركة تاليس في الإمارات، عن فخره بالعمل المشترك مع الهيئة العامة للطيران المدني وشركة “الاتحاد للطيران” للحد من تأثير قطاع الطيران في التغير المناخي والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”. وأضاف أن الشركة ملتزمة بتقديم حلول تكنولوجية متقدمة تُسهم في تعزيز كفاءة عمليات الطيران وخفض انبعاثات الكربون.