بأكثر من 41 مليون دولار.. شراكة كويتية فرنسية لتطوير أنظمة بمطار الكويت الدولي

وقعت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، عقدًا بقيمة 12.8 مليون دينار كويتي (41.8 مليون دولار أمريكي) مع شركة فرنسية (ميتو فرانس) لتطوير أنظمة الأرصاد الجوية في مطار الكويت الدولي.

وقال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع في الطيران المدني سعد العتيبي، أن المشروع يأتي ضمن خطة طموحة تشمل 11 مشروعا لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل الجوي، وفقًا لما نقل عن وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأضاف العتيبي، أن العقد يتكون من جزئين هما نظام تحذير للغبار المحلي والعواصف الرملية مع الاستشارات ونظام الجيل الثاني لمعالجة بيانات الأرصاد الجوية لمطار الكويت الدولي، موضحًا أن مدة العقد تبلغ 930 يوما، كما أنه يشمل 4 سنوات ضمان وصيانة.

وتابع نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع في الطيران المدني، أن يُقدم المشروع نظامًا لتحذير الكويت من اقتراب العواصف، مما يُساهم في ضمان سلامة الطيران والصحة العامة من خلال عرض جودة الهواء.

وأوضح سعد العتيبي، أن المشروع عبارة عن نظام الجيل الثاني من معالجة بيانات الأرصاد الجوية، يتضمن نظامًا رئيسيًا يتفرع منه تسعة أنظمة فرعية، تهدف إلى استلام البيانات، وتخزينها، ومعالجتها، وتحليلها، واستنتاج التنبؤات، وإنتاج التقارير، ومراقبة سير العمل.

ووفقًا ليبان صدر عن الإدارة، تم توقيع العقد من قبل رئيس الطيران المدني الكويتي الشيخ حمود مبارك الحمود الجابر الصباح، ومن الجانب الفرنسي، المدير التنفيذي لشركة “ماتيو فرانس” باتريك بينيجيو، بحضور المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني بالتكليف دعيج العتيبي.