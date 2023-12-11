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تدشين رحلات مباشرة من الدوحة إلى نيوم

أصبح بإمكان العاملين في منطقة نيوم السفر عبر الخطوط الجوية القطرية إلى العاصمة الدوحة ومن ثم مواصلة رحلاتهم إلى وجهات الناقلة التي تضم أكثر من 170 وجهة في آسيا وأفريقيا وأوروبا والأميركتين

فريق التحرير by فريق التحرير
تدشين رحلات مباشرة من الدوحة إلى نيوم

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تدشين رحلات مباشرة من الدوحة إلى نيوم، لتصبح تاسع وجهاتها في المملكة العربية السعودية.

وقالت المجموعة في بيان لها إن أولى رحلاتها هبطت في مطار خليج نيوم يوم السبت الماضي.

وكانت الخطوط الجوية القطرية قد أطلقت في وقت سابق رحلات من الدوحة إلى تبوك واستئناف تغطيتها لمسار ينبع. 

وأعلنت الناقلة القطرية أنها ستسير رحلتين أسبوعياً إلى نيوم، لترفع بذلك عدد الرحلات التي تشغلها إلى 125 رحلة أسبوعياً تشمل 9 مدن سعودية، وهي: العلا، والدمام، والقصيم، وجدة، والمدينة المنورة، ونيوم، والرياض، والطائف، وينبع.

وقال الرئيس التنفيذي الجديد لمجموعة الخطوط الجوية القطرية بدر محمد المير: “تمثل هذه الخطوة دليلاً على التزامنا بتقديم تجربة سفر استثنائية للمسافرين في السوق السعودية، فاليوم، تمثل منطقة نيوم أرض المستقبل التي تلتقي فيها التكنولوجيا مع الاستدامة والابتكار في وجهة فريدة من نوعها. لهذا نحن سعيدون بجلب المسافرين من جميع أنحاء العالم إلى هذه المنطقة المميزة”. 

من جهته، قال جاستن إرباتشي، الرئيس التنفيذي لمطارات نيوم: “يعدّ انضمام الخطوط الجوية القطرية إلينا كرابع شركة طيران تُشغِّل رحلاتها في مطار خليج نيوم، وأيضاً إضافة الدوحة على قائمة وجهاتنا كثالث وجهة عالمية ترتبط بالمنطقة، لحظة فارقة في توسعنا الاستراتيجي وتطورنا المستمر في مجال تعزيز خيارات السفر من نيوم إلى مختلف الوجهات العالمية”. 

وستشكل الرحلات الجديدة حلقة وصل بين الموظفين العاملين في نيوم وعائلاتهم في مختلف أنحاء العالم، كما أنها ستسهم في تسهيل رحلات العمل، الأمر الذي سيعمل على توطيد الروابط الاقتصادية والاجتماعية التي تربط كلاً من قطر والسعودية. 

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...