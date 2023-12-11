أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تدشين رحلات مباشرة من الدوحة إلى نيوم، لتصبح تاسع وجهاتها في المملكة العربية السعودية.

وقالت المجموعة في بيان لها إن أولى رحلاتها هبطت في مطار خليج نيوم يوم السبت الماضي.

وكانت الخطوط الجوية القطرية قد أطلقت في وقت سابق رحلات من الدوحة إلى تبوك واستئناف تغطيتها لمسار ينبع.

وأعلنت الناقلة القطرية أنها ستسير رحلتين أسبوعياً إلى نيوم، لترفع بذلك عدد الرحلات التي تشغلها إلى 125 رحلة أسبوعياً تشمل 9 مدن سعودية، وهي: العلا، والدمام، والقصيم، وجدة، والمدينة المنورة، ونيوم، والرياض، والطائف، وينبع.

وقال الرئيس التنفيذي الجديد لمجموعة الخطوط الجوية القطرية بدر محمد المير: “تمثل هذه الخطوة دليلاً على التزامنا بتقديم تجربة سفر استثنائية للمسافرين في السوق السعودية، فاليوم، تمثل منطقة نيوم أرض المستقبل التي تلتقي فيها التكنولوجيا مع الاستدامة والابتكار في وجهة فريدة من نوعها. لهذا نحن سعيدون بجلب المسافرين من جميع أنحاء العالم إلى هذه المنطقة المميزة”.

من جهته، قال جاستن إرباتشي، الرئيس التنفيذي لمطارات نيوم: “يعدّ انضمام الخطوط الجوية القطرية إلينا كرابع شركة طيران تُشغِّل رحلاتها في مطار خليج نيوم، وأيضاً إضافة الدوحة على قائمة وجهاتنا كثالث وجهة عالمية ترتبط بالمنطقة، لحظة فارقة في توسعنا الاستراتيجي وتطورنا المستمر في مجال تعزيز خيارات السفر من نيوم إلى مختلف الوجهات العالمية”.

وستشكل الرحلات الجديدة حلقة وصل بين الموظفين العاملين في نيوم وعائلاتهم في مختلف أنحاء العالم، كما أنها ستسهم في تسهيل رحلات العمل، الأمر الذي سيعمل على توطيد الروابط الاقتصادية والاجتماعية التي تربط كلاً من قطر والسعودية.