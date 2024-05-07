تحقيق أميركي حول سلامة طائرات بوينغ 787 دريملاينر

فتحت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية (FAA) تحقيقاً حول ما إذا كانت شركة بوينغ قد قامت بإجراء عمليات التفتيش المطلوبة على جميع طائراتها من طراز 787 دريملاينر، وما إذا كان موظفوها قد قاموا بتزوير مستندات متعلقة بهذه الطائرة.

ينصبّ تركيز التحقيق بشكل خاص على عمليات التفتيش الإلزامية المتعلقة بتقاطع الجناحين مع جسم الطائرة في طائرات 787 معينة.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أبلغت بوينغ إدارة الطيران الفدرالية في نيسان/أبريل الماضي باحتمال عدم قيامها بعمليات التفتيش المطلوبة.

وتقوم الشركة حاليًا بإعادة فحص جميع طائرات 787 التي لا تزال قيد الإنتاج، كما يتعين عليها وضع خطة لمعالجة الأسطول الموجود في الخدمة.

يُذكر أن طائرات 787 و 737 ماكس واجهت العديد من مشاكل الإنتاج منذ عام 2023، مما أدى إلى تباطؤ وتأخير في عمليات تسليمها.

يُعدّ هذا التحقيق الجديد ضربة أخرى لبوينغ، التي لا تزال تعاني من تداعيات حادث تحطم طائرة 737 ماكس في إندونيسيا عام 2018، والذي أودى بحياة جميع ركابها وطاقمها.

ويُتوقع أن يكون لهذا التحقيق تأثير كبير على صناعة الطيران، خاصةً مع استمرار بوينغ في مواجهة مشكلات الإنتاج وتأخيرات التسليم.