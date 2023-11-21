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تحطم طائرة بوينغ في هاواي

تحطم طائرة بوينغ من طراز بوسيدون في مياه هاواي بعد تجاوزها للمدرج بسبب الظروف الجوية المضطربة

فريق التحرير by فريق التحرير
طائرة

تحطمت طائرة عملاقة من طراز بوينغ تابعة للبحرية الأمريكية في المياه الضحلة لخليج كانيوهي في هاواي مساء الاثنين بعد تجاوزها للمدرج في قاعدة مشاة البحرية في الأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ وتبين لاحقا أنها طائرة تجسس من نوع بي-8 بوسيدون.

و أثناء محاولة هبوط الطائرة العسكرية انحرفت عن المدرج وانتهى بها المطاف في المياه الضحلة قبالة سواحل هاواي، بحسب ما كشف موقع «هاواي نيوز ناو».

وأظهرت لقطات الطائرة (Boeing P8 Poseidon) وهي مغمورة في المياه. وذكرت السلطات أن الطائرة كانت تقل 9 أشخاص على متنها وأنهم جميعا وصلوا إلى الشاطئ دون أن يصابوا بأذى. وقال مسؤولون عسكريون إن الطاقم كان يجري «تدريبات روتينية» في ذلك الوقت. وتوصف طائرة بوينج «بي-8 بوسيدون» بأنها طائرة مراقبة ودوريات عسكرية. وقال خبير الطائرات بيتر فورمان إن المدرج في كانيوهي أقصر، وربما لعب الطقس السيئ والرياح دورا أيضا.

وقال فورمان: «من المحتمل أن الطيار لم يهبط بالطائرة في المكان الذي أراده بالضبط على المدرج.. من المحتمل أن يكون مزيجاً من كل هذه العوامل مجتمعة.» وأفاد الموقع الإخباري بأن التحقيق في الحادث مستمر.

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فريق التحرير

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