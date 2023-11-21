تحطم طائرة بوينغ في هاواي

تحطمت طائرة عملاقة من طراز بوينغ تابعة للبحرية الأمريكية في المياه الضحلة لخليج كانيوهي في هاواي مساء الاثنين بعد تجاوزها للمدرج في قاعدة مشاة البحرية في الأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ وتبين لاحقا أنها طائرة تجسس من نوع بي-8 بوسيدون.

U.S Navy P-8A Poseidon overruns the runway and ends up in the water while landing at Kaneohe Bay Marine Corps Air Station in Hawaii. pic.twitter.com/OSrWJts6xO — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) November 21, 2023

و أثناء محاولة هبوط الطائرة العسكرية انحرفت عن المدرج وانتهى بها المطاف في المياه الضحلة قبالة سواحل هاواي، بحسب ما كشف موقع «هاواي نيوز ناو».

وأظهرت لقطات الطائرة (Boeing P8 Poseidon) وهي مغمورة في المياه. وذكرت السلطات أن الطائرة كانت تقل 9 أشخاص على متنها وأنهم جميعا وصلوا إلى الشاطئ دون أن يصابوا بأذى. وقال مسؤولون عسكريون إن الطاقم كان يجري «تدريبات روتينية» في ذلك الوقت. وتوصف طائرة بوينج «بي-8 بوسيدون» بأنها طائرة مراقبة ودوريات عسكرية. وقال خبير الطائرات بيتر فورمان إن المدرج في كانيوهي أقصر، وربما لعب الطقس السيئ والرياح دورا أيضا.

وقال فورمان: «من المحتمل أن الطيار لم يهبط بالطائرة في المكان الذي أراده بالضبط على المدرج.. من المحتمل أن يكون مزيجاً من كل هذه العوامل مجتمعة.» وأفاد الموقع الإخباري بأن التحقيق في الحادث مستمر.