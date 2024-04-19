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تحديث هام لطيران الإمارات.. تعليق إجراءات السفر لرحلات الربط عبر دبي

تعاني طيران الإمارات من تأخير في رحلاتها عبر دبي نتيجةً للأحوال الجوية السيئة، مع دعوة المسافرين للتأكد من رحلاتهم قبل الحضور إلى المطار.

فريق التحرير by فريق التحرير
طيران الإمارات

أعلنت شركة “طيران الإمارات” عن تعليق إجراءات السفر لجميع العملاء المسافرين برحلات ربط عبر دبي، وذلك حتى الساعة 23:59 بتوقيت غرينتش يوم 19 نيسان/أبريل الجاري.

ويأتي هذا القرار لدعم جهود تعافي العمليات بعد الأحوال الجوية السيئة التي أثرت على مركز الشركة في دبي.

وأكدت طيران الإمارات على استمرار إجراءات السفر للمسافرين ومسافري الترانزيت المتواجدين حالياً في دبي. كما يمكن للعملاء المسافرين إلى دبي كوجهة نهائية إنجاز إجراءات الوصول والسفر كالمعتاد.

في المقابل، أهابت “مطارات دبي” بالمسافرين بعدم الحضور إلى المطار إلا في حال تأكيد رحلتهم. كما نصحت بتجنب الوصول إلى المطار قبل موعد الرحلة بأكثر من ساع

ودعت طيران الإمارات عملائها إلى مراجعة موقعها الإلكتروني للاطلاع على اخر تحديثات جدول الرحلات. حيث من المتوقع حدوث تأخيرات في مواعيد مغادرة ووصول بعض الرحلات.

ونصحت العملاء المتأثرون بإلغاء رحلاتهم بالتواصل مع وكيل سفرهم أو مركز اتصال الشركة للحصول على خيارات إعادة الحجز.

وقالت الشركة في بيان لها إنها تعتذر عن أي تأخير في الرد على استفسارات العملاء نتيجة لازدحام مركز الاتصال في الوقت الحالي.

وأكدت طيران الإمارات التزامها ببذل قصارى جهدها لمساعدة العملاء على المضي في خطط سفرهم، وتقديم الدعم اللازم لهم خلال هذه الفترة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...