تأجيل جديد لإطلاق كبسولة “ستارلاينر” إلى الفضاء

توقف العد التنازلي لإطلاق كبسولة “ستارلاينر” الفضائية الجديدة التابعة لشركة “بوينغ” في أول رحلة تجريبية مأهولة لها اليوم السبت، مما أدى إلى تأجيل المهمة لمدة 24 ساعة على الأقل.

وكانت الرحلة الأولى لمركبة “ستارلاينر” التي تحمل اثنين من رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية متوقعة للغاية وتأخرت كثيراً حيث تسعى شركة “بوينغ” للحصول على حصة أكبر من أعمال ناسا المربحة التي تهيمن عليها الآن شركة “سبيس إكس” التابعة لإيلون موسك.

فقد تأجل مجدداً إطلاق مركبة “ستارلاينر” الفضائية من “بوينغ” إلى محطة الفضاء الدولية، في أول رحلة مأهولة لها السبت، والتي كانت مقررة عند الساعة 12,25 من كيب كانافيرال في فلوريدا (16,25 بتوقيت غرينيتش).

ومطلع الشهر الماضي، ألغي إطلاق “ستارلاينر” في اللحظات الأخيرة، بينما كان رائدا الفضاء في موقعهما للانطلاق داخل المركبة، بسبب مشكلة في صمام الصاروخ، جرى إصلاحها لاحقا.

ويتألف طاقم “ستارلاينر” من رائدي الفضاء التابعين لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) بوتش ويلمور وسوني وليامز. وستُطلَق إلى المدار بواسطة صاروخ من طراز “أتلاس في” (Atlas V) ابتكرته شركة “يونايتد لانش ألاينس”.

وقبل عشر سنوات، طلبت وكالة ناسا مركبتين جديدتين من شركتي “بوينغ” و”سبايس إكس” الأمريكيتين لنقل روادها إلى محطة الفضاء الدولية، حتى تتوقف عن الاعتماد على المركبات الروسية.

بينما تؤدي “سبايس إكس” منذ أربع سنوات دور الناقل إلى الفضاء، واجهت “بوينغ” سلسلة من الانتكاسات أدت إلى سنوات من التأخير.

وبعدما عانت الشركة الأمريكية أخيراً مشاكل مرتبطة بالسلامة في طائراتها المدنية، تراهن على سمعتها في هذه المهمة الاختبارية التي يُفترض أن تثبت أن مركبتها آمنة، قبل بدء مهامها بشكل منتظم إلى محطة الفضاء الدولية.

وهذه المهمة تحمل أهمية كبيرة بالنسبة إلى ناسا أيضا، إذ إن توفر مركبة ثانية سيسمح لها بتحسين إدارة أي حالات طارئة قد تقع.

وبعد إلغاء إطلاق “ستارلاينر” في اللحظات الأخيرة مطلع الشهر الماضي، رُصد تسرّب محدود للهيليوم في المركبة. لكن “بوينغ” وناسا قررتا عدم إصلاح هذا العطل لأن ذلك يتطلب فصل “ستارلاينر” عن منصة الإطلاق.

وقال رئيس برنامج الرحلات الفضائية المأهولة التجارية في ناسا ستيف ستيتش، الجمعة “نعتقد أن بإمكاننا إدارة هذا التسرب، من خلال مراقبته قبل الإقلاع، وحتى في حال زاد خلال الرحلة”.

وهذه الانتكاسة هي الأحدث في سلسلة مفاجآت غير سارة واجهتها “بوينغ”.

وفي عام 2019، وخلال أول اختبار غير مأهول، لم تتخذ الكبسولة مسارها الصحيح وعادت إلى الأرض من دون بلوغ محطة الفضاء الدولية.

وسنة 2021، عندما كان الصاروخ موجودا على منصة الإطلاق، طرأت أعطال أعاقت عمل صمامات الكبسولة، مما تسبب في تأجيل آخر للمهمة.

ونجحت المركبة أخيرا في الوصول فارغة إلى محطة الفضاء الدولية في أيار/مايو 2022.

ورُصدت مشاكل أخرى لاحقا، خصوصا في المظلات التي كانت تبطئ الكبسولة خلال عودتها إلى الغلاف الجوي، مما تسبب مرة جديدة في إرجاء الرحلة المأهولة الأولى.