تحليق “بوينغ” نحو الاستقرار مستمر.. لكن المخاطر المالية تهدده

تسير “بوينغ” (Boeing)، على المسار الصحيح لتحقيق الاستقرار في مواردها المالية، لكن القيادة الجديدة، والاستحواذ الكبير المحتمل، ومفاوضات العمل، والرقابة التنظيمية الأكثر صرامة على ضوابط الجودة والإنتاج، يمكن أن تضيف حالة من عدم اليقين إلى جهودها.

وقال المدير المالي، بريان ويست، في مؤتمر الشهر الماضي إن شركة “بوينغ”، المصنعة للطائرات تتوقع خسارة نقدية تتراوح بين 4 مليارات دولار و4.5 مليار دولار في الربع الأول نتيجة لتباطؤ الإنتاج في أعقاب حادث في الجو على متن رحلة لشركة طيران ألاسكا في يناير الماضي.

وقال ويست، إن ذلك لن يمنع الشركة من الوصول إلى هدفها السنوي للتدفق النقدي الحر البالغ حوالي 10 مليارات دولار في وقت ما في السنوات المقبلة، وهو الهدف الذي يتزامن مع الجهود المستمرة لسداد عبء ديونها.

“بوينغ” تعمل على التعافي من التداعيات المالية

وتعمل “بوينغ“، على التعافي من التداعيات المالية والسمعة الناجمة عن حادثتي تحطم طائرتين في 2018، و2019 لطائرة 737 ماكس، إلى جانب المشاكل أثناء الوباء مع تراجع السفر الجوي.

ولم تدفع الشركة أرباحًا منذ مارس 2020 أو أعادت شراء الأسهم منذ عام 2019.

بالنسبة إلى ويست، المدير المالي منذ عام 2021، فإن هذا التعافي يجلب معه تحديات مستمرة.

الرئيس التنفيذي يتنحى عن منصبه

وقالت “بوينغ”، في 25 مارس الماضي، إن الرئيس التنفيذي، ديفيد كالهون، سيتنحى عن منصبه في نهاية العام، على الرغم من أنه من المتوقع أن يغادر بمجرد تسمية خليفة له.

وتواجه الشركة، عقدًا نقابيًا ينتهي صلاحيته في سبتمبر، واستحواذًا مقترحًا بمليارات الدولارات على المورد المتعثر Spirit AeroSystems، وتدقيقًا تنظيميًا متزايدًا وسط الجهود المستمرة لزيادة التدفق النقدي وخفض ديونها.

“بوينغ” لم تحقق أرباحا سنوية

ولم تحقق ” Boeing”، أرباحًا سنوية منذ عام 2018، وتقلص صافي خسارة الشركة في عام 2023 إلى 2.24 مليار دولار من 5.05 مليار دولار في العام السابق.

مثل الشركات المصنعة الأخرى، تحملت شركة “Boeing”، ديونًا كبيرة خلال الوباء، وما زالت تعمل على خفضها.

وبلغ إجمالي ديون الشركة 52.31 مليار دولار العام الماضي، أي ما يقرب من ضعف مستوى عام 2019.

وتتوقع أن تكون قد سددت أكثر من 5 مليارات دولار من الديون المستحقة هذا العام حتى يونيو المقبل.

التدفق النقدي الحر لـ “بوينغ”

كان لدى الشركة 12.69 مليار دولار نقدًا، وما يعادله في العام الماضي، بانخفاض من 14.61 مليار دولار في عام 2022، ولكنه أعلى من أي عام في العقد السابق على الأقل.

وبلغ إجمالي التدفق النقدي الحر، نحو 4.43 مليار دولار في عام 2023، ارتفاعًا من 2.29 مليار دولار في العام السابق بعد 3 سنوات من المبالغ السلبية.

وقال نيكولاس أوينز، محلل الأسهم الصناعية في الذراع البحثية لشركة مورنينج ستار في تصريحات نقلتها بلومبرغ، إن “Boeing”، لديها مئات الطائرات التي شارفت على الانتهاء، وهو ما سيمثل تدفقًا نقديًا خالصًا تقريبًا بمجرد أن تتمكن من البدء في تسليمها.

وقال، إنه إذا ظل تصنيع طائرات 737 ماكس بطيئا هذا العام، فيمكن للشركة تسليم الطائرات المعتمدة التي بنتها بالفعل، والتي تمتلك “Boeing”، المئات منها.

وقال محللون، إن الشركة قد تختار أيضًا إعادة تمويل آجال الاستحقاق القادمة إذا لم تكن ترغب في سدادها.

التصنيفات الائتمانية لشركة “بوينغ”

وظلت التصنيفات الائتمانية لشركة “بوينغ”، دون تغيير إلى حد كبير منذ الوباء، لكن الوكالات تراقب مواردها المالية عن كثب.

ووضعت وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين في 26 مارس الماضي، تصنيفها Baa2، وهو درجتين فوق غير المرغوب فيه، قيد المراجعة لخفض التصنيف، ويرجع ذلك جزئيًا إلى المخاوف من أنها لن تكون قادرة على تسليم ما يكفي من طائرات 737 لتعزيز تدفقاتها النقدية.

كما قالت وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال”، في فبراير الماضي، إنها ستبقي على تصنيف ” Boeing”عند BBB-، بدرجة واحدة فوق غير المرغوب فيه، مستقرًا بعد حادث خطوط ألاسكا الجوية، مضيفة أن التدفق النقدي لشركة صناعة الطائرات من المرجح أن يكون أضعف مما كان متوقعًا في السابق على الأقل “للعامين المقبلين”.

وأكدت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية، الشهر الماضي، تصنيفها عند BBB-، وهو أيضًا أعلى بدرجة واحدة من المخاطرة، لشركة ” Boeing”، وعدلت التوقعات من إيجابية إلى مستقرة.

محللو الأسهم متفائلون

بينما محللو الأسهم، متفائلون بأن “Boeing”، ستحقق هدفها المتمثل في تدفق نقدي حر بقيمة 10 مليارات دولار بحلول عام 2026.

وقال نيكولاس أوينز، محلل الأسهم الصناعية في الذراع البحثية لشركة مورنينج ستار، إن الضربة النقدية في الربع الأول لن تؤدي إلى نجاح “Boeing”، أو كسرها لأن الشركة لديها مليارات الدولارات نقدًا، وتقوم بتخفيض ديونها.

وأضاف:” لا أعتقد أنهم شركة ضعيفة ماليا”.

ومع ذلك، فإن عدم اليقين في العديد من جوانب العمل يمكن أن يشكل مخاطر على الاستقرار المتوقع في المستقبل.

مفاوضات عقد العمل الجديد

وتخيم حالة عدم اليقين أيضًا على مفاوضات شركة “بوينغ”، مع الرابطة الدولية للميكانيكيين، ونقابة عمال الفضاء الجوي.

وبدأت ” Boeing”، في مارس الماضي، أول مجموعة كاملة من مفاوضات العقود منذ 16 عاما.

وطالبت النقابة بزيادة الأجور بنسبة 40% على مدى ثلاث إلى أربع سنوات وإعادة معاش تقاعدي محدد المزايا، من بين أمور أخرى.

قيودًا إدارة الطيران الفيدرالية

وتواجه “بوينغ”، أيضًا قيودًا من إدارة الطيران الفيدرالية، التي كثفت التدقيق حيث يقول النقاد إنها كانت متساهلة للغاية مع الشركة المصنعة.

وحددت الهيئة التنظيمية إنتاج ” Boeing”، بـ 38 طائرة ماكس شهريًا.

وقالت أيضًا إنها لن توقع على توسيع خط الإنتاج الرابع إلى مصنع في إيفريت بولاية واشنطن، حتى ترى تحسنًا في نظام مراقبة الجودة بالشركة.

ومن الممكن أن تؤدي مشاكل الإنتاج الجديدة إلى تحفيز المزيد من الإجراءات التنظيمية، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى إبطاء الإنتاج، والتأثير على الإيرادات.