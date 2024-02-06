بوينغ في “صالون الفرصة الأخيرة”.. تحذير من طيران الإمارات

حذر تيم كلارك، رئيس شركة طيران الإمارات، من أن عملاق صناعة الطائرات الأمريكي، شركة بوينغ كانت في “صالون الفرصة الأخيرة”، بينما كان يستعد لإرسال مهندسيه للإشراف على خطوط إنتاج الشركة المصنعة للطائرات بعد أن شهدت انخفاضًا طويلًا في أدائها التصنيعي.

وقال تيم كلارك في مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز” إنه شهد “تراجعا تدريجيا” في معايير شركة بوينغ، وهو ما أرجعه إلى أخطاء الإدارة، والحوكمة طويلة الأمد، بما في ذلك إعطاء الأولوية للأداء المالي على التميز الهندسي.

طيران الإمارات أحد أكبر عملاء بوينغ

ويعد كلارك، الذي تولى مناصب عليا في طيران الإمارات منذ الثمانينات ويرأسها منذ عام 2003، أحد أبرز الشخصيات في مجال الطيران.

وتزيد تعليقاته من المشاكل المتزايدة التي تواجهها شركة صناعة الطائرات الأمريكية بعد انفجار جزء من جسم الطائرة في منتصف رحلة تابعة لخطوط ألاسكا على متن طائرة بوينغ 737 ماكس 9 الشهر الماضي.

وطيران الإمارات أحد أكبر عملاء بوينغ، وفي نوفمبر قدمت طلبية لشراء 95 طائرة بوينغ 777 و787 عريضة البدن، التي تستخدم في الرحلات الطويلة، بقيمة 52 مليار دولار بالأسعار المعلنة.

تزايد انتقادات شركات الطيران لبوينغ

تعليقات كلارك رددها عملاء شركات الطيران الأخرى في الأسابيع الأخيرة، حيث قال أنجوس كيلي، الرئيس التنفيذي لشركة إيركاب، أكبر شركة لتأجير الطائرات في العالم، لصحيفة فايننشال تايمز، الشهر الماضي إن شركة بوينغ بحاجة إلى وضع الأهداف المالية جانبا والتركيز فقط على سلامة وجودة طائراتها.

وتابع كلارك، قائلا: “عليهم أن يغرسوا ثقافة السلامة التي لا مثيل لها.. يجب عليهم أن يخضعوا عمليات التصنيع الخاصة بهم للمراجعة حتى لا تكون هناك زوايا مقطوعة وما إلى ذلك.. أنا متأكد من أن الرئيس التنفيذي ديف كالهون والرئيس التجاري ستان ديل يتفقان على ذلك.. هذه هي الفرصة الأخيرة للصالون.

طيران الإمارات تراقب إنتاج الطائرة 777

وقال كلارك إن شركة طيران الإمارات سترسل لأول مرة مهندسيها لمراقبة عملية إنتاج الطائرة 777 في شركة بوينغ وموردها ” سبيريت أيروسيستيمز”.

كان كلارك ينتقد الشركات المصنعة بانتظام بسبب التأخير في عمليات التسليم أو ضعف الموثوقية، لكن تعليقاته الأخيرة تمثل انتقاده الأكثر وضوحًا حتى الآن لشركة بوينغ.

ووجهت حادثة طائرة 737 ماكس 9، التي يجري التحقيق فيها من قبل الجهات التنظيمية الفيدرالية الأمريكية، ضربة قوية لسمعة بوينغ، وزادت من التدقيق في عمليات التصنيع وضمان الجودة.

النقل لساوث كارولينا أفقدها المهارات والكفاءات

وقال كلارك ، إن إدارة بوينغ السابقة ارتكبت أخطاء متكررة، بما في ذلك الاستعانة بمصادر خارجية لأجزاء من تصنيعها، ونقل أجزاء من إنتاجها من طائرات 787 إلى ساوث كارولينا لخفض التكاليف بعد معارك مع النقابات في قاعدتها الرئيسية شمال سياتل بواشنطن.

وكانت عملاق صناعة الطائرات الأمريكي في نهاية المطاف قد نقلت كل إنتاجها من طائرات 787 إلى ولاية كارولينا الجنوبية في عام 2021، لكن الموقع واجه تحديات التصنيع. وقال كلارك إن بوينغ فقدت “المهارات والكفاءات” من خلال هذه الخطوة.

تصنيع طائرات بوينغ يحتاج لمراجعة شاملة

وأكد كلارك أن عمليات التصنيع في الشركة تحتاج إلى مراجعة شاملة، مضيفاً أن إدارتها يجب أن تضع المخاوف بشأن الأداء المالي جانباً.

وقال “إنها تحتاج إلى نظرة جذرية وفرعية حول كيفية إنتاج الطائرات وأين تنتج الطائرات.. هذه مجرد إدارة جيدة، وحوكمة جيدة ويجب أن تكون أولوية للجميع في مجلس الإدارة”.

وتابع “ليست الأولوية: ما هو العائد على الاستثمار؟ ما هو المحصلة النهائية؟ ما هو التدفق النقدي الحر؟ ما هي قيمة المساهمين؟ ما هي قيمة السهم؟ ما هي مكافأتي؟ لا، ستأتي إذا قمت بذلك بشكل صحيح في المقام الأول”.

وقال كلارك، إن كالهون وديل أتيحت لهما الفرصة لترتيب الأمور في عملاق صناعة الطائرات الأمريكي، لكنه أضاف أن “الوقت وحده هو الذي سيحدد” ما إذا كانا الشخصين المناسبين لهذا المنصب.

وأضاف “هل ستستعيد بوينغ نفسها لمجدها السابق؟ بالطبع ستعمل.. هل ستستمر عملاق صناعة الطائرات الأمريكي في إنتاج وتصميم طائرات رائعة ومجهزة بشكل جيد وموثوق بها لقاعدة العملاء؟ أنا متأكد من أنهم سيفعلون ذلك. لكن عليهم ترتيب المنزل في الوقت الحالي. وهذا تحول كبير في الأولويات”.