مهندس في بوينغ يكشف عن إنتاج الشركة لطائرات معيبة

قال مهندس في بوينغ إن شركة الطائرات، في استعجالها لإنتاج أكبر عدد ممكن من الطائرات، تسلك طرقا مختصرة في التصنيع قد تؤدي إلى تفكك الطائرات.

وقال المهندس سام صالحبور لأعضاء لجنة فرعية في مجلس الشيوخ الأمريكي: “إنهم يقومون بإنتاج طائرات معيبة”.

وكان صالحبور يدلي بشهادته بشأن طائرة بوينغ 787 دريملاينر، التي تستخدم شركات الطيران المئات منها. وتحدث بينما عقدت لجنة أخرى بمجلس الشيوخ جلسة استماع منفصلة حول ثقافة السلامة في بوينغ.

ضغوط شديدة على شركة بوينغ

كانت جلسات الاستماع المزدوجة علامة على الضغط الشديد على شركة بوينغ منذ أن انفجرت لوحة توصيل الباب في طائرة 737 ماكس خلال رحلة لشركة طيران ألاسكا في يناير/كانون الثاني.

وتخضع الشركة لتحقيقات متعددة، وقد أخبر مكتب التحقيقات الفيدرالي الركاب من الرحلة أنهم قد يكونون ضحايا لجريمة، وقللت الهيئات التنظيمية من معدل إنتاج طائرات بوينغ.

وزعم صالحبور، أن العمال في مصنع بوينغ استخدموا القوة المفرطة لتكديس أجزاء من جسم الطائرة على متن الطائرة دريملاينر. وقال إن القوة الإضافية يمكن أن تؤثر على مادة الكربون المركبة المستخدمة في هيكل الطائرة.

وقال صالحبور، إنه درس بيانات شركة بوينغ الخاصة وخلص إلى أن “الشركة تسلك طرقا مختصرة لتصنيع برنامج 787 يمكن أن تقلل بشكل كبير من سلامة الطائرة ودورة حياتها”.

وقال متحدث باسم الشركة إن بوينغ تشجع الموظفين على التحدث، وأنها شهدت منذ شهر يناير/كانون الثاني زيادة بنسبة تزيد عن 500% في تقارير الموظفين على بوابة الشركة.

قلق بشأن الطائرة 787

وكانت جلسة الاستماع للجنة الفرعية للتحقيقات هي المرة الأولى التي يصف فيها صالحبور علانية قلقه بشأن الطائرة 787 وطائرة أخرى، وهي الطائرة بوينغ 777.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ إنهم صدموا وفزعوا من هذه المعلومات، وأعرب الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء عن استيائهم من شركة تصنيع الطائرات الأمريكية الشهيرة.

وتقول الشركة إن الادعاءات المتعلقة بالسلامة الهيكلية لطائرة دريملاينر غير صحيحة، حيث قال اثنان من المسؤولين التنفيذيين الهندسيين في شركة بوينغ هذا الأسبوع إنه في كل من اختبارات التصميم وفحص الطائرات لم تكن هناك نتائج على وجود إجهاد أو تشقق في الألواح المركبة.

واقترحوا أن المادة، المكونة من ألياف الكربون والراتنج، تكاد تكون مقاومة للتعب، وهو ما يمثل مصدر قلق دائم مع هياكل الطائرات التقليدية المصنوعة من الألومنيوم.

بوينغ تنفي الادعاءات

كما نفى مسؤولو بوينغ أيضا ادعاءات أخرى من صالحبور: أنه رأى عمال المصنع يقفزون على أجزاء من جسم الطائرة في واحدة أخرى من أكبر طائرات الركاب التابعة لشركة بوينغ، وهي الطائرة 777، لجعلها في وضع مستقيم.

بشكل منفصل، استمعت لجنة التجارة بمجلس الشيوخ، إلى شهادة أعضاء لجنة الخبراء التي وجدت عيوبا خطيرة في ثقافة السلامة في شركة بوينغ.

وقال أحد أعضاء اللجنة، خافيير دي لويس، محاضر الطيران في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إن الموظفين يسمعون قيادة بوينغ تتحدث عن السلامة، لكن العمال يشعرون بالضغط لدفع الطائرات عبر المصنع بأسرع ما يمكن.

وزادت جلسات الاستماع المزدوجة من الانتقادات التي انهالت على شركة بوينغ منذ أن انفجر قابس الباب في طائرة بوينغ 737 ماكس التابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز أثناء تحليقها فوق ولاية أوريغون.

دفعت الإخفاقات الكبيرة في مجال السلامة شركة بوينغ إلى أزمة أدت بالفعل إلى تغيير الإدارة، بما في ذلك قرار الرئيس التنفيذي بالتنحي في نهاية هذا العام.

كما تعرضت إدارة الطيران الفيدرالية، التي تنظم شركات الطيران ومصنعي الطائرات، لانتقادات شديدة خلال جلسات الاستماع، وذلك بسبب الطريقة التي وافقت بها على طائرة 737 ماكس منذ ما يقرب من عقد من الزمن دون فهم كامل لنظام التحكم الرئيسي في الطيران.

حوادث طائرات بوينغ

وتحطمت طائرتان من طراز ماكس في عامي 2018 و2019، مما أسفر عن مقتل 346 شخصًا.

وتخضع إدارة الطيران الفدرالية الآن لإدارة جديدة، تتخذ نهجا أكثر صرامة تجاه شركة بوينغ، حيث حدت من إنتاج بوينغ من طائرات 737 ماكس وأعطت الشركة مهلة حتى 28 مايو/أيار لتقديم خطة مفصلة لكيفية إصلاح مشاكل التصنيع وحل المخاوف المتعلقة بالسلامة.

وتواجه بوينغ تحقيقات منفصلة تجريها إدارة الطيران الفيدرالية ووزارة العدل والمجلس الوطني لسلامة النقل. يمكن لوزارة العدل إعادة فتح اتفاقية 2021 التي تجنبت بموجبها بوينغ الملاحقة الجنائية بتهمة تضليل المنظمين بشأن ماكس.

وفي المقابل، وافقت الشركة على دفع 2.5 مليار دولار، معظمها لعملاء شركات الطيران.

كل الاهتمام يستحوذ على جزء كبير من أسهم شركة بوينغ، التي تراجعت أسعارها بنحو الثلث منذ انفجار لوحة خطوط ألاسكا الجوية. خسرت أسهم شركة أرلينغتون بولاية فيرجينيا 32%، أي أكثر من 47 مليار دولار من القيمة السوقية.