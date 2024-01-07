بوينغ طالبت بإعفاء طائرات ماكس من قواعد السلامة

كشفت أسوشيتد برس أن شركة بوينغ طالبت من الجهات التنظيمية الفيدرالية إعفاء طراز جديد من طائراتها 737 ماكس من معايير السلامة المصممة لمنع ارتفاع درجة حرارة جزء من هيكل المحرك والتلف أثناء الرحلة.

وقال مسؤولون اتحاديون العام الماضي إن بوينغ تعمل على إصلاح الخطر على طائرات ماكس الحالية. وفي غضون ذلك، طلبوا من الطيارين الحد من استخدام نظام مكافحة الجليد في بعض الظروف لتجنب الأضرار التي “قد تؤدي إلى فقدان السيطرة على الطائرة”. وبدون حل جاهز، طلبت بوينغ من إدارة الطيران الفيدرالية الشهر الماضي إعفاءً من معايير السلامة المتعلقة بمداخل المحرك ونظام مكافحة الجليد حتى مايو 2026. وتحتاج بوينغ إلى الإعفاء لبدء تسليم طائرات ماكس 7 الجديدة الأصغر حجمًا لشركات الطيران.’