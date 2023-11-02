بوينغ تعرضت لهجوم إلكتروني

أعلنت شركة “بوينغ” أنها تتعامل مع “حادث سيبراني” استهدف قطاعي التوزيع وقطع الغيار اللذين تديرهما وحدة الخدمات العالمية التابعة لها، وفقاً لوكالة “بلومبرغ“.

بيان بوينغ

وقالت الشركة في بيان لها إن سلامة الطيران لم تتأثر، “نحن نقوم حالياً بالتحقيق في الحادثة والتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون والجهات التنظيمية”.

كانت مجموعة قرصنة ترتبط بروسيا، تُعرف باسم “لوكبيت” (Lockbit)، أعلنت في منشور على شبكة “الإنترنت العميق”، الأسبوع الماضي، أنها ستبدأ في نشر “بيانات حساسة” إذا لم تلتزم شركة طيران ودفاع عملاقة بدفع فدية بحلول 2 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

ومع ذلك، وحتى مساء الأربعاء، لم تكن هناك أي إشارة إلى أن الشركة هي “بوينغ” على موقع التسريبات الخاص بـ”لوكبيت”.

قال بريت كالو، المحلل المتخصص في التهديدات بشركة “إمسيسوفت” (Emsisoft): “عندما يتم حذف منظمات من مواقع التسريب، فهذا يعني غالباً إما أن المنظمة قد دفعت الفدية أو أنها وافقت على التفاوض.. عادة يتم اللجوء إلى الخيار الأول، بينما قد يكون الأخير مؤقتاً”.

زورفضت متحدثة باسم “بوينغ” التعليق على ما إذا كانت شركة صناعة الطائرات الأميركية قد دفعت أي فدية. وعادةً ما تقوم الشركة بإخطار العملاء والموردين بالهجوم الإلكتروني.

تعد “لوكبيت” من بين عصابات القرصنة الأكثر شهرة، وغالباً ما تنشر برامج فدية يمكن من خلالها غلق الملفات الخاصة بالضحية، ثم تطالب بدفع أموال لفتحها. في الآونة الأخيرة، كانت عصابات القرصنة تسرق المستندات وتطالب بالدفع لعدم نشرها علناً.

وشهدت أسهم “بوينغ” تغيراً قليلاً في التداولات ما بعد إغلاق السوق.