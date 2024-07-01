فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inطيرانآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

بوينغ تستحوذ على “سبيريت إيروسيستمز” في صفقة بقيمة 8.3 مليار دولار

تسعى بوينغ من خلال استحواذها على سبيريت إيروسيستمز إلى تعزيز سلسلة التوريد وضمان جودة الإنتاج.

فريق التحرير by فريق التحرير
بوينغ

أعلنت شركة بوينغ عن اعادة استحواذها على شركة سبيريت إيروسيستمز هولدينغز، المورد الرئيسي لأجزاء الطائرات، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 8.3 مليار دولار.

وتهدف هذه الصفقة إلى إعادة دمج سبيريت مع بوينغ في محاولة لمعالجة مشكلات عيوب التصنيع التي واجهتها الشركة الأميركية مؤخرًا.

من خلال هذه الصفقة، ستقوم بوينغ بشراء جميع أسهم سبيريت بسعر 37.25 دولار للسهم الواحد، مما يعكس قيمة الشركة الموردة عند 4.7 مليار دولار. تتضمن القيمة الإجمالية للصفقة أيضًا صافي ديون سبيريت وفقًا لآخر تقرير مالي لها.

في سياق متصل، أعلنت شركة إيرباص، المنافس الرئيسي لبوينغ، عن استحواذها على أجزاء من سبيريت تقوم بتصنيع قطع غيار لطائراتها.

وستدفع إيرباص 559 مليون دولار للاستحواذ على هذه الأصول، والتي تشمل منشآت تصنيع أجزاء هيكل الطائرة A350 في الولايات المتحدة وفرنسا.

وتأتي هذه الصفقة في وقت حساس بالنسبة لبوينغ، حيث تسعى الشركة جاهدة لاستعادة مكانتها في صناعة الطيران بعد سلسلة من الأزمات، بما في ذلك حادث تحطم طائرة 737 Max-9 الذي كشف عن مشكلات تتعلق بالجودة وعيوب التصنيع.

ومن المتوقع أن تساهم إعادة دمج سبيريت في تعزيز سلسلة التوريد لبوينغ وتحقيق درجة أعلى من السيطرة على إنتاج طائراتها. ومع ذلك، تواجه الشركة تحديات مالية كبيرة، حيث خسرت سيولة نقدية بنحو 4 مليارات دولار في الربع الأول من هذا العام.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...