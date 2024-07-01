بوينغ تستحوذ على “سبيريت إيروسيستمز” في صفقة بقيمة 8.3 مليار دولار

أعلنت شركة بوينغ عن اعادة استحواذها على شركة سبيريت إيروسيستمز هولدينغز، المورد الرئيسي لأجزاء الطائرات، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 8.3 مليار دولار.

وتهدف هذه الصفقة إلى إعادة دمج سبيريت مع بوينغ في محاولة لمعالجة مشكلات عيوب التصنيع التي واجهتها الشركة الأميركية مؤخرًا.

من خلال هذه الصفقة، ستقوم بوينغ بشراء جميع أسهم سبيريت بسعر 37.25 دولار للسهم الواحد، مما يعكس قيمة الشركة الموردة عند 4.7 مليار دولار. تتضمن القيمة الإجمالية للصفقة أيضًا صافي ديون سبيريت وفقًا لآخر تقرير مالي لها.

في سياق متصل، أعلنت شركة إيرباص، المنافس الرئيسي لبوينغ، عن استحواذها على أجزاء من سبيريت تقوم بتصنيع قطع غيار لطائراتها.

وستدفع إيرباص 559 مليون دولار للاستحواذ على هذه الأصول، والتي تشمل منشآت تصنيع أجزاء هيكل الطائرة A350 في الولايات المتحدة وفرنسا.

وتأتي هذه الصفقة في وقت حساس بالنسبة لبوينغ، حيث تسعى الشركة جاهدة لاستعادة مكانتها في صناعة الطيران بعد سلسلة من الأزمات، بما في ذلك حادث تحطم طائرة 737 Max-9 الذي كشف عن مشكلات تتعلق بالجودة وعيوب التصنيع.

ومن المتوقع أن تساهم إعادة دمج سبيريت في تعزيز سلسلة التوريد لبوينغ وتحقيق درجة أعلى من السيطرة على إنتاج طائراتها. ومع ذلك، تواجه الشركة تحديات مالية كبيرة، حيث خسرت سيولة نقدية بنحو 4 مليارات دولار في الربع الأول من هذا العام.