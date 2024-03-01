بوينغ تدفع 51 مليون دولار لتسوية انتهاكات لقوانين تصدير الأسلحة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، عن توصلها إلى تسوية مع شركة “بوينغ” تلزمها بدفع 51 مليون دولار لارتكابها 200 انتهاك لقانون تصدير الأسلحة، بما في ذلك نقل بيانات فنية إلى الصين.

كشفت شركة “بوينغ” طواعية عن هذه الانتهاكات التي وقعت قبل سنوات، وتضمنت تصدير معدات دفاعية وبيانات فنية غير مصرح بها إلى موظفين ومقاولين أجانب، بما في ذلك “صادرات غير مصرح بها لبيانات فنية” إلى الصين.

وبموجب شروط التسوية، ستدفع “بوينغ” غرامة مدنية قدرها 51 مليون دولار، سيتم تعليق 24 مليون دولار منها للسماح للشركة بتعزيز برنامج الامتثال الخاص بها.

ستُلزم “بوينغ” أيضًا بتعيين “مسؤول امتثال خاص خارجي” لمدة عامين على الأقل، والموافقة على إجراء تدقيقين خارجيين على الأقل لبرنامج الامتثال الخاص بها.

أكدت “بوينغ” التزامها بتنفيذ تعهداتها المتعلقة بالضوابط التجارية، وأن معظم الانتهاكات البالغ عددها 199 “تسبق التحسينات الكبيرة التي أجريناها على برنامج الامتثال لضوابط التجارة لدينا منذ عام 2020”.

تُمثل هذه التسوية خطوة مهمة لضمان امتثال “بوينغ” لقوانين تصدير الأسلحة الأمريكية، وتعزيز التزامها بالمسؤولية والشفافية.