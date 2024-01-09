خلال 3 أيام.. بوينغ تخسر 11 مليار دولار

تراجع سهم شركة “بوينغ” الأميركية لصناعة الطائرات إلى 226.5 دولاراً على وقع حادث تعرضت لها إحدى طياراتها من طراز “737 ماكس” تابعة لشركة “ألاسكا إيرلاينز” الأميركية جراء انفصال أحد أبوابها بعد الإقلاع.

وانخفضت القيمة السوقية لشركة بوينغ 10.65 مليارات دولار لتصبح 137.35 مليار دولار (عند نشر التقرير)، بعدما كانت 148 مليار دولار.

وقامت عدة شركات طيران كبرى بإيقاف طائراتها من هذا الطراز وإخضاعها للفحص، وذلك بعد توجيهات أصدرتها إدارة الطيران الفدرالية الأميركية، ومن بينها:

يونايتد إيرلاينز

الخطوط الجوية التركية

إيرومكسيكو

كوبا إيرلاينز البنمية

قطع غير مثبتة في “بوينغ 737 ماكس 9″

وقالت شركتا “ألاسكا إيرلاينز” و”يونايتد إيرلاينز” إنهما عثرتا على قطع غير مثبتة وبراغٍ مفكوكة في عدة طائرات “بوينغ 737 ماكس 9″.

وأعلنت شركة الطيران الأميركية “ألاسكا إيرلاينز” أمس الاثنين أنها اكتشفت “قطعا غير مثبتة جيدا” في بعض طائراتها من طراز “بوينغ 737 ماكس 9″، وذلك بعد 3 أيام من تعرض إحدى طائراتها من هذا الطراز لحادث أثناء تحليقها.

واصدرت “ألاسكا إيرلاينز” بياناً قالت فيه إن الفحص الأولي أظهر أنه “بالإمكان رؤية قطع غير مثبتة جيدا في بعض الطائرات”، مضيفة أن هذا الفحص الأولي ستليه عمليات فحص وتدقيق شاملة عملا بأوامر سلطات الطيران الأميركية.

في المقابل، أكدت “يونايتد إيرلاينز” وجود براغ مفكوكة في عدة لوحات.

ونقلت وكالة “رويترز” عن أحد مصادرها قوله إن “يونايتد” عثرت على حوالي 10 طائرات فيها براغٍ مفكوكة، وإن الرقم قد يرتفع.

وواجهت بوينغ العديد من مشكلات الإنتاج منذ إيقاف تشغيل عائلة “737 ماكس” أوائل 2019 بعد حادث خلف قتلى.

ماذا حصل لطائرة ألاسكا إيرلاينز

وافصل أحد أبواب طائرة من طراز “بوينغ 737 ماكس” تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز عندما كانت في رحلة بولاية أوريغون.

وقالت خطوط ألاسكا في بيان إن الطائرة هبطت اضطرارياً بشكل آمن دون وقوع إصابات بعد 35 دقيقة من إقلاعها.

ولفتت الشركة إلى أنها ستفحص أسطولها المكون من 65 طائرة من الطراز نفسه، وأن الأمر سيستغرق بضعة أيام. كما أشارت إلى أنها أوقفت جميع أسطولها من هذا الطراز.

وكانت الطائرة تقل 171 راكبا و6 من أفراد الطاقم، وحصل الحادث على ارتفاع 5 آلاف متر.