الإمارات.. بروتوكول لمكافحة الأمراض المعدية أثناء السفر الجوي

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء عن بروتوكول يهدف إلى مكافحة الأمراض والأوبئة أثناء السفر، والأمراض السارية عبر النقل الجوي.

أهداف بروتوكول مكافحة الأمراض المعدية

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات، إن البروتوكول يهدف إلى 3 أمور هي:

تعزيز السلامة الجوية.

المرونة في التعامل مع الأمراض المعدية.

خدمة جهود مكافحة انتشار الأمراض أثناء السفر بالطائرة.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات “وام” عن الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات، قولها، إن بروتوكول مكافحة الأمراض والأوبئة أثناء السفر يتضمن آليات التعاون مع دوائر وهيئات الصحة المحلية، وعمليات للإبلاغ السريع من قبل محطات المشغلين.

وتم تطوير البروتوكول بالتنسيق بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية والهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات.

وفقا للهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات، تم عرض البروتوكول لأول مرة خلال اجتماع “كابسكا” المشترك مع منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو”.

ما هو برنامج “كابسكا”؟

ويعتبر برنامج “كابسكا”، التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو”، هو برنامج للترتيب التعاوني لمنع وإدارة أحداث الصحة العامة في مجال الطيران الدولي.

وقال سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، إن البروتوكول يعزز السلامة الجوية العالمية ويطور التعاون مع الشركاء الدوليين، ويحقق الهدف الأهم وهو حماية المسافرين في جميع أنحاء العالم.

وأكد المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني عقيل الزرعوني، أن البروتوكول يساعد على تطوير التعاون بين قطاع الطيران والقطاع الصحي، كما أنه يعزز قدرات المطارات، بالإضافة إلى مساهمته في تنظيم مكافحة الأمراض السارية عبر النقل الجوي.