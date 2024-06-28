بعد أشهر من تدشينه.. انهيار جزئي لسقف مبنى في مطار نيودلهي

شهد مطار نيودلهي الدولي صباح الجمعة انهيارًا جزئيًا في سقف محطة المسافرين بالمبنى رقم 1، المخصص للرحلات الداخلية، وذلك جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة الهندية.

وقد أسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة ثمانية آخرين، وفقًا لتصريحات مدير أجهزة الطوارئ في نيودلهي، أتول غارغ.

وأظهرت صور متداولة على الإنترنت حجم الضرر الذي لحق بالمبنى، حيث سُحقت مركبات تحت عوارض فولاذية ضخمة في قاعة المغادرة.

وقد أعلنت سلطات المطار إلغاء جميع الرحلات المغادرة من المبنى رقم 1 حتى فترة بعد الظهر، مع استمرار عمل باقي المباني بشكل طبيعي.

ويأتي هذا الحادث بعد أشهر قليلة من تدشين رئيس الوزراء ناريندرا مودي للمبنى بعد تجديده، كجزء من عدة مشاريع أطلقها في آذار/مارس الماضي.

وأكد وزير الطيران المدني، رام موهان نايدو كينجارابو، أن المبنى الذي انهار هو مبنى قديم تم افتتاحه عام 2009، وليس المبنى الذي دشنه رئيس الوزراء مؤخرًا.

وتجدر الإشارة إلى أن نيودلهي تشهد أمطارًا غزيرة في الأيام الأخيرة مع وصول الأمطار الموسمية السنوية، مما أدى إلى توقف الحياة في المدينة وتضرر البنية التحتية.

وأظهرت صور نشرتها شرطة المدينة عناصرها وهم يزيلون الأشجار ويساعدون السكان العالقين في المناطق الغارقة بالمياه.