انفصال عجلة الهبوط الأمامية لطائرة بوينغ 757

إنفصلت عجلة الهبوط الأمامية لطائرة ركاب من طراز بوينغ 757 تشغلها شركة “دلتا إيرلاينز” وتدحرجت بعيداً بينما كانت الطائرة تستعد للإقلاع خلال عطلة نهاية الأسبوع من مطار أتلانتا الدولي، وفقاً لإدارة الطيران الفيدرالية، كما أوردت وكالة “رويترز”.

ووفقاً لإشعار أولي لإدارة الطيران الفيدرالية تم تقديمه يوم الاثنين، لم يصب أي من الركاب البالغ عددهم 184 أو أفراد الطاقم الستة الذين كانوا على متنها بأذى في الحادث الذي وقع في مطار هارتسفيلد-جاكسون الدولي.

ولم يتسن الوصول إلى بوينغ على الفور للتعليق خارج ساعات العمل العادية.

وجاء حادث مقدمة طائرة بوينغ 757 في أعقاب فشل قابس باب في طائرة بوينغ 737 ماكس 9 تابعة لخطوط ألاسكا في منتصف رحلة بتاريخ 5 كانون الثاني / يناير الجاري، مما أدى إلى إحداث ثقب في الطائرة.

ولم يصب أحد بجروح خطيرة في الانفجار، لكن إدارة الطيران الفيدرالية أوقفت تشغيل 171 طائرة من الطراز.

وأوصت الوكالة منذ ذلك الحين بأن تقوم شركات الطيران التي تشغل طائرات بوينغ 737-900 إي آر بفحص قوابس الأبواب في تلك الطائرات للتأكد من تأمينها بشكل صحيح بعد أن أبلغت بعض شركات النقل عن وجود أجهزة مفككة أثناء عمليات التفتيش على طائرات متوقفة على الأرض.