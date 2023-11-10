انخفاض الطلب على السفر الدولي منذ اندلاع الصراع في غزة

أظهرت بيانات نقلتها وكالة “رويترز” عن شركة فوروارد كيز لتحليل حركة السفر تراجع حجوزات الطيران الدولية على مستوى العالم منذ اندلاع الصراع في غزة خاصة في الأميركتين مع إلغاء الناس رحلاتهم إلى الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم.

وتراجع الطلب العالمي على السفر منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر موعد انطلاق الأحداث الدامية في غزة.

وقال أوليفييه بونتي نائب رئيس قسم التحليلات في فوروارد كيز في بيان “هذه الحرب مأساة إنسانية كارثية ومفجعة نشهدها جميعا يوميا على شاشات التلفزيون… هذا من شأنه أن يجعل الناس يعزفون عن السفر إلى المنطقة، كما أنه يؤثر على ثقة العملاء في اختيار أماكن أخرى”.

وانخفضت حجوزات الطيران الدولية من الأميركتين 10% في الأسابيع الثلاثة التي تلت السابع من أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بعدد التذاكر الصادرة قبل 3 أسابيع من الهجوم، وفقا لبيانات تذاكر الطيران من فوروارد كيز.

كما تراجعت الرحلات في الشرق الأوسط مع انخفاض تذاكر الطيران الدولية الصادرة في المنطقة 9% في الفترة نفسها. وانخفضت حجوزات الطيران الدولية للسفر إلى المنطقة 26% في الأسابيع الثلاثة التي أعقبت الهجوم.

وانخفضت حجوزات الطيران الدولية 5% في المتوسط عبر المناطق مما أثر على التعافي في حركة الرحلات العالمية بعد الجائحة.

وقال بونتي إن الحجوزات قبل يوم واحد من الهجوم أظهرت أن السفر الجوي العالمي في الربع الأخير من العام سيتعافى بنسبة 95% مقارنة مع مستويات 2019، لكن اعتبارا من أواخر تشرين الأول/أكتوبر انخفضت التوقعات إلى 88%.