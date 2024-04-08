فريق التحرير by فريق التحرير

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انتعاش حركة الطيران بين الإمارات والسعودية خلال رمضان

ارتفعت رحلات الطيران بين الإمارات والسعودية إلى 383 رحلة أسبوعية، مدفوعةً بزيادة الطلب على أداء مناسك العمرة.

فريق التحرير by فريق التحرير
انتعاش حركة الطيران بين الإمارات والسعودية

شهدت حركة الطيران الجوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية انتعاشًا ملحوظًا خلال شهر رمضان المبارك، حيث ارتفعت أعداد الرحلات بنسبة 13.3% في آذار/مارس الماضي مقارنة بشهر شباط/فبراير.

ووفقًا لبيانات نشرتها وكالة أنباء الإمارات “وام” نقلاً عن الهيئة العامة للطيران المدني، بلغ عدد الرحلات بين البلدين 383 رحلة أسبوعية في آذار/مارس، مقابل 338 رحلة في شاط/فبراير.

ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان، خاصة خلال العشر الأواخر من الشهر الكريم.

وقد زادت شركات الطيران المختلفة من عدد رحلاتها بين البلدين لتلبية الطلب المتزايد. فقد زادت “فلاي دبي” من عدد رحلاتها بنسبة 40%، بينما زادت “الاتحاد للطيران” من عدد رحلاتها بأكثر من 22.2%. كما زادت “طيران الإمارات” و”ويز آير أبوظبي” و”العربية للطيران” من عدد رحلاتها بشكل ملحوظ.

وكشفت “الاتحاد للطيران” أنها نقلت حوالي 45 ألف مسافر إلى وجهاتها في المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان وموسم العمرة. وجاءت جدة كأفضل خيار للمسافرين من بين وجهات الاتحاد للطيران في المملكة، حيث حققت الرحلات إلى جدة معدل إشغال للركاب تجاوز 95%.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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