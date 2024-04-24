اليونان تصبح أشبه بسطح المريخ بسبب عاصفة غبار من أفريقيا

استحالت سماء اليونان إلى أجواء برتقالية قاتمة بفعل عاصفة غبار من الصحراء الكبرى قادمة عبر البحر المتوسط أمس الثلاثاء. وذهل سكان العاصمة اليونانية أثينا من تبدل أجواء مدينتهم التي أصبحت شبيهة بالمريخ، مع الرمال الحمراء التي اجتاحت معالمها مثل مبنى الأكروبوليس ومعالم المدينة الأخرى.

وعلى الجهة الأخرة من البحر الأبيض المتوسط، اجتاحت عاصفة رملية كبيرة شرق ليبيا يوم الاثنين، مما أدى إلى تحول السماء إلى اللون الأحمر وتأثر الرؤية في مدن درنة وطبرق وبنغازي.

ونشر خبير الأرصاد الجوية اليوناني كوستاس لاجوفاردوس على فيسبوك أن أثينا تبدو وكأنها “مستعمرة للمريخ”.

وتشكل سحب الغبار التي تتحرك من شمال أفريقيا إلى اليونان ومناطق أخرى ظاهرة تحدث بين الحين والآخر، مما يؤدي إلى محدودية الرؤية ويدفع إلى التحذيرات من مخاطر التنفس.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن العاصفة التي تهب من الصحراء عطلت حركة الطيران وأدت إلى إغلاق المكاتب الحكومية والمدارس. وفي درنة، أُعلنت حالة التأهب، وحثت السلطات الناس على البقاء في منازلهم بسبب ضعف الرؤية. وأفادت التقارير أن آثار العاصفة قد وصلت إلى الشرق حتى غرب مصر.