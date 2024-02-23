وقعت المملكة العربية السعودية، والصين مذكرة تفاهم في قطاع النقل الجوي، لتطوير التعاون بين البلدين في مجال النقل والشحن الجوي بين البلدين.

وقع المذكرة كلا من عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، وسونج جي يوج، مدير إدارة الطيران المدني في الصين.

وجاء توقيع المذكرة بين البلدين خلال زيارة منظومة قطاع الطيران المدني بالمملكة العربية السعودية إلى الصين .



وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” فإن مجالات التعاون التي تضمنتها مذكرة التعاون تشمل دفع نمو حركة النقل الجوي، والعمل على زيادة عدد المحطات، وتنظيم مجالات التعاون في مجال النقل والشحن الجوي بين السعودية والصين.

كما اتفق الطرفان على تحديث الاتفاقية القائمة بين البلدين، من أجل تعزيز الترابط العالمي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والإستراتيجية الوطنية للطيران، التي تستهدف تعزيز التبادل التجاري، ودعم النمو الاقتصادي بين السعودية والصين.

مذكرة تفاهم لتطوير التعاون بقطاع النقل الجوي



وفي سيل متصل، عقد عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، اجتماعا مع كل من سيما هونج، نائبة محافظة مدينة بكين، وقوه هواي قانج، رئيس المجلس الصيني لترويج التجارة في بكين.

واستهدف الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المشتركة وتعزيز سبل التعاون في قطاع الطيران المدني، كما تم عقد ورشة عمل في مجال الصيانة، نظمتها إدارة الطيران المدني الصينية بالتعاون مع شركتي AMECO وGAMECO.

وتأتي الزيارة في إطار توسيع نطاق التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات في صناعة الطيران المدني، بما يسهم في دعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تعزيز مكانة السعودية كمركز عالمي للطيران والنقل الجوي.

كما تستهدف الزيارة أيضا تعزيز التعاون في العلاقات الاستثمارية والروابط الاقتصادية بين السعودية والصين، بالإضافة إلى العمل على تنمية الاستثمارات النوعية وتمكين القطاع الخاص من الجانبين من الاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين.