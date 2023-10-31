الناقلات الجوية الإماراتية شغلت 316 ألف رحلة خلال 9 أشهر

رصد تقرير أعدته مؤسسة “أو إيه جي” ارتفاع عدد الرحلات التي شغلتها الناقلات الجوية الإماراتية (طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، وفلاي دبي، والعربية للطيران، والعربية للطيران أبوظبي)، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 26.9 % إلى 316500 رحلة، مقارنة مع 249300 رحلة خلال الفترة نفسها في 2022.

وبحسب بيانات “أو إيه جي” المتخصصة في تزويد بيانات المطارات وشركات الطيران، فقد ارتفع عدد الرحلات التي سيرتها شركات الطيران الإماراتية خلال أيلول/سبتمبر الماضي بنسبة 20% لتصل إلى 36300 رحلة مقارنة مع 30200 رحلة خلال نفس الشهر من العام الماضي.

رحل الناقلات الجوية الإماراتية في الأشهر الماضية

وسيّرت الناقلات الوطنية خلال آب/أغسطس 38600 رحلة و 38110 رحلات خلال تموز/يوليو، و35230 رحلة خلال حزيران/يونيو، و35150 رحلة خلال أيار/مايو، و34100 رحلة خلال نيسان/أبريل، و34300 رحلة في آذار/مارس و30600 رحلة في شباط/فبراير و33900 رحلة في كانون الثاني/يناير.

وسيّرت طيران الإمارات في أول 9 أشهر من العام الجاري 122990 رحلة، مقابل 99180 رحلة في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 24%.

وسيّرت “فلاي دبي” أكثر من 80910 رحلة، من بداية كانون الثاني/يناير حتى نهاية أيلول/سبتمبر، مقابل 63040 رحلة بالفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 28.35%.